Россиян предупредили о штрафах за «ангельские глазки»

Ведущий юрист Евразийской юридической ассоциации «Сенатор» Василий Данилов в беседе с агентстовм «Прайм» напомнил водителям в преддверии утверждения нового КоАП о «забытых» штрафах ГИБДД. После вступления в силу разработанных Минюстом поправок в Кодекс об административных правонарушениях инспекторы ГИБДД начнут штрафовать водителей за использование шипованной резины в летнее время, защитной пленки на фарах и за поврежденный бампер. Кроме того, предусмотрен штраф в 500 рублей за так называемые «ангельские глазки» — два светящихся желтых круга внутри фар. Водитель также получит предписание исправить цвет фар на белый.

«В рамках нового приложения к Правилам дорожного движения планируется наказывать водителей за видеорегистратор, который мешает обзору, ошибки в бортовом компьютере, которые влияют на техническую исправность автомобиля и его эксплуатацию, а также отсутствие цепей противоскольжения у водителей большегрузных автомобилей», — отметил эксперт.

Данилов обращает внимание и на редко встречающиеся правонарушения за использование автомобильных шторок и сеток на передних стеклах. Он напомнил, что россияне должны получить разрешение Госавтоинспекции и испытательной лаборатории на дооснащение автомобиля. При отсутствии таких документов граждане столкнутся со штрафом в 500 рублей и предписанием об их снятии. При невыполнении дело может дойти до остановки регистрации автомобиля.

В зимний период могут быть выписаны штрафы за буксировку автомобилем тюбинга – «ватрушек», санок, ледянок. За это предусмотрен штраф в размере 1000 рублей для водителя и 800 рублей - для любителя экстрима «на саночках». В случае смерти того, кто был на буксировке, водителя ждет уголовное наказание, указал Данилов.

Незапрещенные противотуманные фары могут быть использованы только в трех случаях – при недостаточной видимости вместе с ближним или дальним светом, в темное время суток, но только на неосвещенных участках дорог и только с ближним или дальним светом, а в светлое время суток вместе с дневными ходовыми огнями. За нарушение водителю грозит штраф.

Также в автомобиле нельзя устанавливать световые приборы красного цвета, или световозвращающие приборы красного цвета. В 2022 году за нарушение выпишут штраф от 500 рублей. Также предусмотрено лишение прав на управление транспортным средством от 6 до 12 месяцев в зависимости от оснований нарушения.