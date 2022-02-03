Мошенники стали использовать новую схему обмана, которая предполагает кражу средств россиян с помощью QR-кодов, в которых зашита информация о счете клиента. Об этом пишут «Известия».

Издание рассказало о случае, когда жительнице Москвы позвонил якобы сотрудник банка и заявил, что на ее имя пытаются взять кредит. После этого женщине предложили сделать «бесплатную защиту» и создать QR-код для отмены операции. Женщина под руководством лжесотрудника банка создала QR-код и отправила его через чат-бот, после чего с ее карты списали 75 тысяч рублей.

Как рассказал главный эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов, некоторые банки позволяют проводить финансовые операции с помощью QR-кода, например, снимать деньги в банкомате или переводить их кому-либо.

Технический директор компании RuSIEM Антон Фишман не исключил, что мошенники воспользовались именно сервисом для снятия наличных с чужой карты по QR-коду. При снятии денег в этом случае никаких подтверждений не требуется.

Директор Ассоциации развития финансовой грамотности Вениамин Каганов отметил, что мошенники могут легко ввести в заблуждение человека и побудить сгенерировать код.

«QR-код — вообще довольно опасная вещь, так как может содержать ссылку на любое содержимое, включая фейковые сайты или зловреды, которые загрузятся на мобильное устройство. При его чтении необходима осторожность и внимательность — как минимум нужно смотреть, по какой ссылке вы переходите или какое приложение откроется в результате сканирования», — подчеркнул основатель сервиса разведки утечек данных и мониторинга даркнета DLBI Ашот Оганесян.

В Райффайзенбанке отметили, что аферисты часто используют как вымышленные сложные термины, в частности, «безопасный счет», «сберегательный счет в ЦБ», «поместить в ячейку для сохранения», так и сложные комбинации действий, как в случает генерации QR-кода.

В Почта Банке предостерегают от скачивания или использования любых приложений или устройств, кроме мобильного приложения своей кредитной организации. Во время подозрительного звонка следует положить трубку и перезвонить в контакт-центр банка или написать в чат мобильного приложения, рекомендуют в банке.

В Центробанке советуют не сообщать свои персональные сведения и данные банковских карт посторонним лицам.