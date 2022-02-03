В Системе быстрых платежей появится новая функция

Крупнейшие банки собираются в ближайшие полгода подключиться к приложению «СБПэй», которое даст клиентам возможность оплачивать покупки через Систему быстрых платежей (СБП) по аналогии с Apple Pay и Google Pay. Это планируют сделать ВТБ, Новикомбанк, ПСБ, УБРиР, «Абсолют», МКБ, РСХБ, Росбанк, «Зенит», «Ренессанс Кредит», МТС-банк и Почта Банк. Об этом пишут «Известия».

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Оплатить покупки через СБП можно будет в одно касание, так же как с помощью уже привычных россиянам Pay-сервисов, отметили в Национальной системе платежных карт (клиринговый центр СБП). Уточняется, что в 2022 году обновленное приложение, поддерживающее платежи с помощью NFC, станет доступно для смартфонов на Android и iOS.

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«Сегодня клиенты торговых точек привыкли быстро рассчитываться за товары и услуги с помощью различных Pay-сервисов. В приложении «СБПэй» будет реализован метод платежа, который для пользователя будет так же прост и удобен. Чтобы расплатиться, нужно будет просто приложить смартфон с приложением «СБПэй» к специальной метке или другому устройству, которое передает платежную ссылку СБП с помощью NFC-технологии», — рассказали в НСПК.

Для совершения платежей с помощью NFC по СБП необходима поддержка данной технологии на стороне продавца, что может замедлить массовое распространение сервиса, отметила директор по инновациям Почта Банка Анастасия Масленникова.

Спрос на новое мобильное приложение «СБПэй» будет зависеть от разных факторов, в частности, от перечня услуг и операций, систем бонусов и скидок, которые клиенты смогут получать, пользуясь данным сервисом, указали в ПСБ.

В 2021 году россияне воспользовались сервисом оплаты товаров и услуг через СБП (С2В-платежи) свыше 13 млн раз. Они оплатили товары и услуги на сумму более 60 млрд рублей, что в 19 раз по количеству и в 16 раз по объему больше, чем в 2020 году, отметили в ЦБ.

Нововведение станет драйвером взрывного роста операций через сервис ЦБ, считает президент Ассоциации компаний интернет-торговли Артем Соколов.

«Больше 20 крупнейших ритейлеров уже внедрили прием платежей через СБП, у ряда игроков появление этого функционала стоит в планах на 2022 год. Магазины будут стараться увеличить обороты через систему. Ритейлеры тестируют разные способы привлечения покупателей в оплату таким способом: с помощью начисления повышенных баллов лояльности, внедрения KPI для сотрудников и так далее», — отметил он.