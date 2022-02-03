Юрист рассказал о новом обмане с жильем

Мошенники начали выискивать на сайтах объявлений людей, решивших продать свое недвижимое имущество – дом, квартиру, садовый участок, машиноместо, гараж. Об этом агентству «Прайм» сообщил заслуженный юрист России Иван Соловьев.
Он рассказал о случае, который произошел с жительницей Томской области. Женщина выставила на продажу свою трехкомнатную квартиру. После этого ей позвонил «покупатель», который сообщил о готовности приобрести обозначенную жилплощадь и даже внести предоплату в размере 300 тысяч рублей, чтобы квартиру не продали другому человеку.
«Усыпив последние подозрения и ответив на все «каверзные» вопросы хозяйки жилплощади, в ход пошла вторая часть преступной схемы», — заявил юрист.
«Покупатель» заявил, что в настоящее время работает вахтовиком в нефтедобывающей компании. Компания ему якобы поручила закупку дизельного топлива, а он нашел нужный товар по крайне выгодной стоимости. Мужчина заявил, что опасается перекупки дизеля, пока он будет ехать за наличными. Это и стало предлогом для того, чтобы попросить женщину перечислить ему на счет 200 тысяч рублей. Он пообещал «с гонорара и полученного навара вернуть ей и одолженную сумму, и внести аванс за квартиру». Хозяйка квартиры сняла со своего счета денежные средства в размере 100 тысяч рублей, после чего взяла кредит еще на 150 тысяч и обналичила его. Деньги были переведены на указанный псевдопокупателем счет. Однако злоумышленник больше не выходил на связь. Женщина после инцидента обратилась в правоохранительные органы.
«Таким образом, любые попытки выудить хоть какие-то денежные средства с продавцов недвижимости вне рамок письменных соглашений с риэлторским агентством или нотариусом, являются признаком мошенничества», — указал Соловьев.
Ранее стало известно, что мошенники научились красть у россиян деньги с помощью QR-кодов, в которых зашита информация о банковском счете. Мошенники звонят жертвам и сообщают, что на их имя хотят взять кредит, предлагают сделать «бесплатную защиту» и создать QR-код для отмены операции. Списание средств происходит после того, как жертва отправляет QR-код через чат-бот.