Власти Москвы назвали среднюю зарплату врачей

В 2021 году она превысила 140 тыс. рублей в месяц.
«У среднего медицинского персонала — 76,5 тысячи рублей», — сообщает ТАСС со ссылкой на информацию пресс-службы столичной мэрии.
Там напомнили, что работникам поликлиник были установлены дополнительные выплаты в связи с пандемией коронавируса. Для работающих с больными COVID — 120 тыс. руб., а врачам, которые работают в зоне риска и принимают пациентов с признаками ОРВИ — 50 тыс. руб.
Ранее мэр Сергей Собянин выделил 1,5 млрд рублей на премии московским медикам. Кроме того, средства пойдут на обеспечение расходов городских поликлиник.
«Они увеличились радикально, пришлось нанимать дополнительных специалистов. Большинство терапевтов не получали городские надбавки, работали в обычном режиме», — пояснил градоначальник.