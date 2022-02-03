Власти Москвы назвали среднюю зарплату врачей

В 2021 году она превысила 140 тыс. рублей в месяц.

Там напомнили, что работникам поликлиник были установлены дополнительные выплаты в связи с пандемией коронавируса. Для работающих с больными COVID — 120 тыс. руб., а врачам, которые работают в зоне риска и принимают пациентов с признаками ОРВИ — 50 тыс. руб.