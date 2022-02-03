Обман покупателей: какие уловки используют супермаркеты

Доля покупателей продуктов собственных марок торговых сетей (СТМ) в России за последний квартал 2021 года увеличилась до 37,5%, что в полтора раза больше, чем годом ранее (21,3%). Об этом свидетельствуют результаты исследования «Потребительский индекс Иванова» от SberCIB. Многие россияне делают такой выбор, опираясь на цену товара. Но в действительности, многие производители прибегают к ряду уловок, чтобы привлечь покупателя ценой, но не продешевить самим.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Обвес

Видео дня

Наиболее простой метод, к которому прибегают представители СТМ — обвес. За много лет клиенты магазинов привыкли, что пачка гречки или иной крупы — это килограмм, банка консервов — 0,25 килограммов нетто, а бутылка подсолнечного масла — литр. Однако действительно килограммовые и литровые упаковки теперь встречаются реже, но ценник в пересчете на килограмм для СТМ не пишут. Для товаров под другими брендами он есть, а тут — нет.

«Какие ценники нам отпечатали, те и ставим. Да, почему-то нет цены за килограмм. Да, тут тоже нет. Не знаю почему. Тут, действительно есть, марка не наша, вы правы. Ничего не могу сказать», — прокомментировала ситуацию менеджер торгового зала известной иностранной торговой сети.

Пересортица

Еще один несложный механизм «легального обмана» — пересортица. Если рядом на полке находятся упаковки риса известного бренда и СТМ, но в три раза дешевле, покупатель зачастую предпочтет сэкономить. Однако, несмотря на товарное соседство, на полках могут оказаться два совершенно разных сорта одного и того же риса, потребительские качества которых отличаются коренным образом.