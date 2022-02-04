В Минфине рассказали, как рассчитать сумму новой пенсии

В России с 1 февраля 2022 года произошла индексация пенсий. Эксперт Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России Максим Кваша пояснил, как россияне могут рассчитать сумму новой пенсии. Об этом сообщает «Российская газета».

Фото: РИА Новости РИА Новости

Эксперт напомнил, что страховая пенсия состоит из числа пенсионных баллов и фиксированной выплаты. Он рассказал, что в ПФР при расчете пенсии учитывается количество накопленных пенсионных баллов. За каждый балл начисляется 107,36 рублей. На сайте Пенсионного фонда пользователи могут ознакомиться с информацией о своих накоплениях, пояснил Кваша.

Он добавил, что с 1 февраля у россиян старше 80 лет фиксированная плата увеличилась вдвое.

Кроме того, эксперт рассказал, что у человека при выходе на пенсию в 2022 году должно быть накоплено 23,4 балла, а в следующем году, например, уже потребуется 25,8 балла. В год при этом можно получить не более 10 баллов.

В январе после индексации пенсий на 5,9% выплата составляла 15885 рублей. В феврале эта сумма увеличится до 16290 рублей.