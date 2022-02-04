В Минфине рассказали, как рассчитать сумму новой пенсии

В России с 1 февраля 2022 года произошла индексация пенсий. Эксперт Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России Максим Кваша пояснил, как россияне могут рассчитать сумму новой пенсии. Об этом сообщает «Российская газета».
Эксперт напомнил, что страховая пенсия состоит из числа пенсионных баллов и фиксированной выплаты. Он рассказал, что в ПФР при расчете пенсии учитывается количество накопленных пенсионных баллов. За каждый балл начисляется 107,36 рублей. На сайте Пенсионного фонда пользователи могут ознакомиться с информацией о своих накоплениях, пояснил Кваша.
Он добавил, что с 1 февраля у россиян старше 80 лет фиксированная плата увеличилась вдвое.
Кроме того, эксперт рассказал, что у человека при выходе на пенсию в 2022 году должно быть накоплено 23,4 балла, а в следующем году, например, уже потребуется 25,8 балла. В год при этом можно получить не более 10 баллов.
В январе после индексации пенсий на 5,9% выплата составляла 15885 рублей. В феврале эта сумма увеличится до 16290 рублей.
Ранее зампредседателя Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова сообщила, что после индексации размер средней пенсии в России может вырасти на 1400 рублей.