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1 час назад

Аналитики назвали самые высокооплачиваемые в России вакансии на удаленке

Аналитики сервиса для поиска работы и подбора персонала "Работа.ру" перечислили самые высокооплачиваемые вакансии на удаленке в феврале.

Названы самые высокооплачиваемые вакансии на удаленке
Фото: ТАССТАСС

Как сообщают «Известия», на первом место рейтинга оказалась должность руководителя отдела тестирования с зарплатой до 250 тысяч рублей. Вторым самым высокооплачиваемым предложением является вакансия главы отдела охраны труда. На этом месте работодатель предлагает зарплату в 200 тысяч рублей.

От 150 тысяч рублей ежемесячно предлагается мидл-разработчикам с опытом работы от двух лет. PR-менеджер в международной команде может рассчитывать на заработную плату в размере до 120 тысяч рублей.

Ранее "СП" писала, что самыми высокооплачиваемыми вакансиями для молодых россиян стали разработчик приложений, логопед и слесарь-монтажник.

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