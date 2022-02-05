Названы самые высокооплачиваемые вакансии на удаленке

Аналитики сервиса для поиска работы и подбора персонала "Работа.ру" перечислили самые высокооплачиваемые вакансии на удаленке в феврале.

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Как сообщают «Известия», на первом место рейтинга оказалась должность руководителя отдела тестирования с зарплатой до 250 тысяч рублей. Вторым самым высокооплачиваемым предложением является вакансия главы отдела охраны труда. На этом месте работодатель предлагает зарплату в 200 тысяч рублей.

От 150 тысяч рублей ежемесячно предлагается мидл-разработчикам с опытом работы от двух лет. PR-менеджер в международной команде может рассчитывать на заработную плату в размере до 120 тысяч рублей.