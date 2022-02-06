СМИ: Пенсионеры рискуют потерять важную льготу

«Верховный суд РФ объясняет: предпринимательской деятельностью будет считаться явное использование квартиры не в личных нуждах, а если она специально была приобретена для сдачи в аренду или для последующей перепродажи, а сдается, пока не найден покупатель. В этом случае пенсионер лишается льготы по налогу на имущество», — сообщает «Российская газета».