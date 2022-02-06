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30 минут назад

РГ: пенсионеры рискуют потерять важную льготу. Условие

Пенсионеры могут лишиться льготы по оплате налога на квартиру, сдаваемую в аренду, в случае, если это признают предпринимательской деятельностью. Каждый подобный случай будет разбираться индивидуально.

СМИ: Пенсионеры рискуют потерять важную льготу
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Верховный суд РФ объясняет: предпринимательской деятельностью будет считаться явное использование квартиры не в личных нуждах, а если она специально была приобретена для сдачи в аренду или для последующей перепродажи, а сдается, пока не найден покупатель. В этом случае пенсионер лишается льготы по налогу на имущество», — сообщает «Российская газета».

С 1 февраля для пенсионеров также ввели дополнительный налог. Пенсионеры будут платить налог на прибыль со своих депозитных и банковских счетов. С 1 января 2022 года пенсии были проиндексированы выше уровня инфляции — на 8,6%.

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