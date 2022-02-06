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29 минут назад

Россиян предупредили о самых опасных кредитах

К наиболее опасным кредитам относятся залоговые и спонтанные, рассказал «Известиям» юрист Самвел Меграбян. Он связывает это с тем, что заёмщики могут остаться без имущества и оказаться в долговой яме, если свяжутся с подобными займами.

Россиян предупредили о самых опасных кредитах
Фото: РИА НовостиРИА Новости

При просрочке погашения кредита залогодержатель может отнять имущество. Заёмщик рискует остаться и с долгами, и без автомобиля или квартиры.

Лидер проекта «Решение тут» Сергей Лобов отметил опасность так называемых спонтанных, эмоциональных кредитов. Например, на новый смартфон или отпуск. В момент оформления займа человек уверен, что сумеет его погасить, но в реальности сделать это не всегда удаётся.

Независимый финансовый эксперт Александр Патешман, в свою очередь, указал, что опасность могут представлять кредитные карты. В случае несвоевременного внесения платежа и выхода за пределы льготного периода процент банку может составлять до 25%. Следует также учитывать, что существует отдельная комиссия за снятие с такой карты наличных в банкомате.

Опрошенные изданием эксперты также назвали ошибочным решение взять новый кредит на погашение существующего. Обращение за повторным кредитованием при наличии непогашенных долгов, по их словам, является верным путём к банкротству.

Ранее партия «Коммунисты России» предложила провести кредитую амнистию для россиян с долгами до 3 млн рублей. На это потребуется 1,6 трлн рублей. Экономист Андрей Колганов назвал инициативу нереалистичной, поскольку непонятно, кто будет возмещать убытки банкам.

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