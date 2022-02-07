Пенсионные накопления россиян обесценились

По итогам 2021 года второй раз за пять лет инвестиционная доходность негосударственных пенсионных фондов (НПФ) по средствам обязательного пенсионного страхования (ОПС) оказалась ниже уровня инфляции. Покупательная способность средств уменьшилась, пишет «Коммерсант» со ссылкой на предоставленные фондами данные.
Средневзвешенная «грязная» доходность топ-10 НПФ по ОПС, полученная от распоряжения в 2021 году средствами пенсионных накоплений, составила 4,7% годовых при инфляции в 8,4%. Следовательно, ни один из крупнейших НПФ не смог переиграть прошлогоднее повышение цен. Диапазон доходностей топ-10 частных фондов варьировался от 1,8% до 7% годовых.
Самую большую доходность смогли продемонстрировать фонды, которые ранее сформировали непереоцениваемые по рыночной стоимости облигационные портфели — «до погашения» (HTM) и оцениваемые по амортизированной цене (или же обладающие крупными вложениями в депозиты).
Самый большой портфель был создан НПФ Сбербанка, ставший лидером по доходности среди крупнейших частных фондов: прирост пенсионных накоплений за 2021 год составил 7%.
В портфеле фонда «сохранялась высокая доля ценных бумаг до погашения, которые удерживаются в портфеле… под ставку покупки без переоценки», рассказал «Коммерсанту» представитель НПФ.
В январе сообщалось, что в России готовится новая реформа системы накопительных пенсий. Как сообщили СМИ, законопроект должны принять в 2022 году. Он предполагает добровольный перевод накопительной части обязательного пенсионного страхования в негосударственное пенсионное обеспечение (НПО) или же конвертации ее в страховые баллы. Также гражданам хотят предложить стимулирующие меры для перевода пенсий.