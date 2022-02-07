Пенсионные накопления россиян обесценились

По итогам 2021 года второй раз за пять лет инвестиционная доходность негосударственных пенсионных фондов (НПФ) по средствам обязательного пенсионного страхования (ОПС) оказалась ниже уровня инфляции. Покупательная способность средств уменьшилась, пишет «Коммерсант» со ссылкой на предоставленные фондами данные.

Фото: ТАСС ТАСС

Средневзвешенная «грязная» доходность топ-10 НПФ по ОПС, полученная от распоряжения в 2021 году средствами пенсионных накоплений, составила 4,7% годовых при инфляции в 8,4%. Следовательно, ни один из крупнейших НПФ не смог переиграть прошлогоднее повышение цен. Диапазон доходностей топ-10 частных фондов варьировался от 1,8% до 7% годовых.

Самую большую доходность смогли продемонстрировать фонды, которые ранее сформировали непереоцениваемые по рыночной стоимости облигационные портфели — «до погашения» (HTM) и оцениваемые по амортизированной цене (или же обладающие крупными вложениями в депозиты).

Самый большой портфель был создан НПФ Сбербанка, ставший лидером по доходности среди крупнейших частных фондов: прирост пенсионных накоплений за 2021 год составил 7%.

В портфеле фонда «сохранялась высокая доля ценных бумаг до погашения, которые удерживаются в портфеле… под ставку покупки без переоценки», рассказал «Коммерсанту» представитель НПФ.