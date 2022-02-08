Россиянам пообещали падение цен на «борщевой набор»

Аграрии ожидают в 2022 году рекордного за последние годы урожая овощей «борщевого набора», пишут «Известия».

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В Минсельхозе прогнозируют, что посевные площади под картофель увеличатся почти на 7%, до 298,7 тыс. га. Площади под остальные овощи «борщевого набора» (свекла, морковь, лук, капуста), а также помидоры, огурцы, кабачки, тыкву и прочее увеличатся почти на 8%, до 196,6 тыс. га.

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«Наращивание производства овощей является одной из ключевых задач обеспечения продовольственной безопасности страны. В текущем году прогнозируется расширение посевных площадей под основными овощными культурами и картофелем в организованном секторе, что будет способствовать наращиванию их производства и обеспечению стабильной ценовой ситуации на этом рынке», — рассказали в министерстве.

Расширение посевных площадей позволит собрать больший урожай – 7,2 млн т картофеля и 5,7 млн т других овощей открытого грунта. Это на 8 и на 10% соответственно больше показателей 2021 года, свидетельствуют данные ведомства.

Общий урожай продукции в 2022 году составит 13 млн т овощей, что совпадает с показателем 2019 года.

«Это значительный уровень прироста как посевных площадей, так и валового сбора. Такой прогресс, если его удастся осуществить на практике, может привести к сокращению цен на овощи после их сбора в сентябре. Пока сложно точно оценить, как именно уменьшится их стоимость, это может быть 5–10%», — заявил директор Плодоовощного союза Михаил Глушков.

Гендиректор агентства Fruitnews Ирина Козий назвала прирост урожая в прогнозных значениях достаточно серьезным. По ее мнению, благодаря такому объему овощей на рынке увеличится их доступность. При этом она отметила, что оценить корректировку стоимости овощей нового урожая на рынке сложно. Козий добавила, что стоимость овощей зависит от расходов производителей, которые увеличиваются из года в год.

Рост цен на овощи, в том числе из «борщевого набора», обусловлен повышением закупочных цен от производителей и поставщиков, отметили в Минпромторге.

«В случае хорошего урожая и, соответственно, снижения закупочных цен на овощи розничные цены также станут ниже», — сказали в ведомстве.