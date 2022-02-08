Почти треть россиян лишились шанса оформить кредит

У чуть менее трети (30%) заемщиков практически нет шансов получить ссуду у банков из-за наименьшего значения персонального или индивидуального кредитного рейтинга (ПКР или ИКР). Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на данные Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

С 1 января 2022 года все квалифицированные БКИ перешли на единую шкалу расчета кредитного рейтинга заемщиков. Раньше бюро кредитных историй применяли собственные сетки.

Новая единообразная шкала кредитного рейтинга рассчитывается на базе данных кредитных историй в диапазоне от 1 до 999 баллов. Теперь она обозначается на цветовой шкале, которая показывает различные категории. Так, красный цвет — низкая степень кредитоспособности (1–179 баллов), желтый — средняя (180–623), светло-зеленый — высокая (624–912), ярко-зеленый — очень высокая (913–999 баллов).

На долю заемщиков с наименьшим ПКР (30%) приходится лишь 8,1% одобрений. Также менее среднего значения (24,8%) оценивается вероятность у заявителей со средним рейтингом, которые составляют 30% заемщиков. Таким образом, почти две трети россиян имеют мало шансов на одобрение их кредитной заявки.

Отмечается, что еще у 30% заявителей высокий рейтинг, и доля одобренных заявок на этом уровне уже значительно выше — 44,9%. И лишь у 10% россиян с наивысшим ПКР есть большие шансы получить кредит. В большинстве случаев наибольший рейтинг получают те заемщики, которые имеют не менее одного крупного или несколько средних кредитов, погашенных без просрочек, отметил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

«Наличие высокого балла отнюдь не гарантирует, что банк примет положительное решение по заявке. Точно так же, как и низкий балл не приговор в плане возможности взять кредит. У заемщика, например, может оказаться имущество — автомобиль, квартира, которое банк готов будет принять в качестве залога», — заявил гендиректор аналитического агентства «БизнесДром» Павел Самиев.

Директор фонда «За права заемщиков» Евгения Лазарева пояснила, что кредитный рейтинг является оценкой благонадежности заемщика на основании информации из кредитной истории. Она назвала логичным тот факт, что в ходе рассмотрения заявки кредиторы учитывают благонадежность, дисциплинированность и платежеспособность потенциального заемщика. Благодаря такому подходу, в частности, снижается риск просрочки, указала Лазарева.

«Значение рейтинга не константа, оно меняется в зависимости от происходящего в кредитной истории человека. Главное, что влияет на величину кредитного рейтинга, — история обслуживания долга. Любая просрочка платежа чревата снижением рейтинга», — отметил Павел Самиев.

Он добавил, что кредитный рейтинг можно восстановить беспроблемным обслуживанием нового кредита или займа. Алексей Волков из НБКИ считает такой подход самым надежным и быстрым. Он рекомендует в таких ситуациях брать разные виды кредитов, например, кредитную карту и потребительский кредит. Однако эксперт не рекомендует делать это одновременно.