Части россиян пригрозили отключением электричества

Госдума направила в правительство предложения по регулированию майнинга. Парламентарии предложили разрешить энергосбытовым компаниям отключать нелегальных майнеров от электроснабжения. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на протокол совещания комитета Госдумы по энергетике от 27 января.

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Такое предложение ранее направляла в Госдуму Ассоциация гарантирующих поставщиков и энергосбытовых компаний (ГП и ЭСК). Бизнес хочет указывать в договорах техприсоединения к сетям цель использования электричества. При расходе ресурса на другие задачи предлагается отключать абонентов.

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Кроме того, в Госдуме выступили за введение обязанности интернет-провайдеров предоставлять энергосбытовым компаниям сведения о расположении IP-адресов, с которых осуществляется майнинг, и информацию о его параметрах. Также там считают необходимым доработать понятийный ряд существующего законодательства, в частности, ввести определение бытового потребления электричества не для извлечения прибыли.

Отключение энергоснабжения является крайней мерой, которую нужно вводить, когда все остальные предложения работать по правилам в установленных параметрах не дали результатов, сообщили в компании En+. Там считают, что передача информации о расположении IP-адресов энергосбытовикам позволит выявить объемы потребления электричества для майнинга, чтобы вычленить его из общего расхода физлицами по льготным тарифам для населения.

Применение санкционных мер в Госдуме обсуждалось именно в отношении теневых майнеров, отметил доцент департамента менеджмента и инноваций Финансового университета при правительстве Станислав Шубин. Речь идет о потребителях, которые, не регистрируя свой бизнес, устанавливают в жилых помещениях и в гаражах энергоемкое оборудование для добычи криптовалюты, пояснил он.

Исполнительный директор Российской ассоциации криптоиндустрии и блокчейна (РАКИБ) Александр Бражников отметил важность первых шагов по созданию правовых определений в цифровой отрасли.

«Чтобы ужесточать контроль над майнерами, необходимо сначала внести в российское законодательство ряд понятий. Например, «майнинг» и «майнеры» — сейчас существует множество пробелов в законодательстве», — подчеркнул он.

В настоящее время добытчики криптовалют используют около 1,2 ГВт мощностей, то есть менее 1% от мощности энергосистемы страны, указал Бражников. Он не исключил роста показателя вдвое уже к концу этого года.

В En+ отмечают, что затраты интернет-провайдеров могут быть компенсированы в качестве платной услуги для энергосбытовых компаний.