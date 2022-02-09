Хранящим сбережения во вкладах россиянам дали совет

Банковские вклады позволяют обезопасить свои денежные средства. Эксперт Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России Максим Кваша в беседе с «Российской газетой» рассказал, что нужно делать вкладчикам на фоне роста ставок.

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Эксперт отметил, что на фоне ужесточения денежной политики ЦБ номинальные ставки значительно повысились, теперь реальные ставки по вкладам близки к нулю или даже выше.

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«А теперь вопрос - что будет с инфляцией дальше? Если вы считаете, что ее удастся вернуть обратно к 4% - цели Банка России, то вклады по нынешним ставкам - выгодны, они покажут реальную доходность в 3-4% годовых, что много для этого продукта. Имеет смысл зафиксировать эту доходность - открыть депозит на максимально долгий срок», – рекомендует Кваша.

По его словам, при наличии ощущения, что инфляция будет набирать обороты и дальше, лучшая стратегия - короткие сроки вкладов. Реальную ставку удастся сохранить около нуля и минимизировать потери. В этом случае удобным инструментом, по мнению Кваши, является депозитная карта с процентом на остаток или прикрепленный к ней накопительный счет, проценты на который меняются в зависимости от ситуации. Эксперт предупреждает, что в таких продуктах могут маскироваться существенные нюансы. В частности, в рекламе и маркетинговых материалах могут указать ставку 8% годовых, но мелким шрифтом там может быть написано, что действует она только первые полгода, а затем, например, превращается в 5%.

«В пересчете оказывается, что это одно из худших предложений на рынке, если вкладывать деньги на год. Иногда повышенную ставку дают только тем клиентам, которые оформляют инвестиционный или страховой продукт. По ним деньги замораживаются на длительный срок, и доход не гарантируется», – отметил эксперт.

Среди нюансов вклада, снижающих его привлекательность, Кваша отмечает проценты, которые могут начисляться ежеквартально, а не ежемесячно. Также ставка может быть плавающей и привязанной к ежемесячной сумме трат по карте этого же банка, а пополнение или снятие денег со счета может быть ограничено. В этой связи вклад с более низкой номинальной процентной ставкой, но с ежемесячной капитализацией процентов может быть более выгоден, считает эксперт.

Для грамотного оформления вклада необходимо проверить наличие кредитной организации в реестре банков - участников системы обязательного страхования вкладов. Также необходимо детально изучить условия договора. Важно также разобраться, какая минимальная гарантированная ставка и какие есть условия для получения более высокой процентной ставки. Еще один совет – сравнить базовые данные по вкладу с предложениями нескольких других крупных банков, подытожил Кваша.