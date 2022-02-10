Сколько денег накоплено у россиян на черный день

Накопления на черный день есть у более 79% россиян, однако большинству из них этих средств хватит не более чем на три месяца. Об этом сообщает РБК со ссылкой на исследование экспертов страховой компании «Росгосстрах Жизнь» и банка «Открытие» совместно с исследовательским центром А2.

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В 2021 году сбережения имели не более половины респондентов.

Также стало известно, какие суммы смогли отложить участники опроса. Так, 58,5% респондентов накопили до 100 тысяч рублей, 38% — от 100 тысяч до 300 тысяч рублей, 2% — от 300 тысяч до 1 млн рублей, 1,5% — более 1 млн рублей.

Большая часть опрошенных (62%) заявили, что им удалось бы прожить не более трех месяцев на свои накопления в случае потери дохода, 19% респондентов финансовой подушки хватило бы на 3–6 месяцев, 15% — на 6–12 месяцев, а 2% — от одного года до трех лет и столько же — более трех лет.

Почти две трети (63%) из тех, кто отложил деньги, время от времени используют их для покрытия бытовых расходов. 67% опрошенных россиян боятся лишиться своих денег в результате инфляции, действий интернет-мошенников и хакеров.

Ранее сообщалось, что, по данным Райффайзенбанка, для спокойной жизни около трети россиян (29%) нуждаются в финансовой подушке безопасности в размере до 500 тысяч рублей. Еще 22% признались, что им хватило бы 100 тысяч рублей. Стольким же россиянам для финансового спокойствия нужна финансовая подушка в 1 млн рублей.