«Не осталось ничего». Дочь Стерлигова о разводе с сыроваром Сиротой

Сыровар Олег Сирота не смог полюбовно расстаться с женой Пелагеей. Супруга бизнесмена рассказала, что, несмотря на все усилия, пока им не удалось достичь мирного соглашения. Несколько лет назад пара заключила брачный контракт. По условиям документа, в случае развода женщине не достанется ничего. Пелагея опасается, что может оказаться с четырьмя детьми на улице.

Фото: Instagram Instagram

«Несмотря на все усилия, Олег так и не пришёл к мирному соглашению со мной. И хотя за время переговоров с адвокатами мы пришли к общему знаменателю и договорились, Олег в итоге передумал и отменил решение», — написала Пелагея Сирота в инстаграме.

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Она рассказала, что после рождения четвёртого ребёнка муж уговорил её подписать брачный контракт. По его условиям, в случае развода всё имущество останется у супруга.

«По этому контракту у меня не осталось ничего. Ни сыроварни, ни бизнеса, ни машин. Ничего от слова "совсем". Всё принадлежит Олегу», — отметила женщина.

Она добавила, что Сирота отказался погасить ипотеку на строительство коровника, которую брал под залог принадлежавшего жене дома. Если бизнесмен по каким-то причинам откажется выплачивать кредит, Пелагея вместе с четырьмя детьми может оказаться на улице, написала она.

Олег Сирота в разговоре с «Секретом фирмы» отказался комментировать бракоразводный процесс.

Пелагея Сирота сообщила, что суд на заседании 10 февраля отложил их развод на месяц — до 15 марта.

«Надеюсь, за это время есть возможность договориться мирно», — отметила она.