Россияне загнали себя в долговую яму

В 2021 году число клиентов с активной кредитной картой выросло на 20,5%, до 20,5 млн. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на данные сервиса по подбору кредитов «Кредистория» (АО «ОКБ»).

Фото: РИА Новости РИА Новости

Также в стране зафиксирован рост числа самых закредитованных граждан. Так, в IV квартале 2021 года среди тех клиентов, кто брал новый заем, 16% уже имели четыре и более ссуды. В допандемическом 2019 году доля таких заемщиков составляла 12%.

Видео дня

В Национальном бюро кредитных историй подтвердили рост закредитованности россиян. С апреля по октябрь 2021 года число заемщиков с показателем долговой нагрузки более 50%, то есть высокой или избыточной, выросло примерно на 6 млн, а доля таких граждан составила 15,4%, пояснил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

Крупнейшие банки также подтвердили, что число клиентов с кредитными картами и закредитованность россиян увеличились. Это стало прослеживаться со второй половины прошлого года. В пресс-службе ВТБ заявили, что многие хотели оформить займы по низким ставкам на фоне ужесточения кредитно-денежной политики Центробанком, а ряд игроков и МФО использовали увеличение спроса в своих интересах, допуская повышенную долговую нагрузку заемщиков. В банке «Зенит» также зафиксирован рост закредитованности по количеству действующих займов в 2021 году. Там считают, что это обусловлено повышением ставок и снижением спроса на рефинансирование.

Активизация потребительских настроений связана и с восстановлением экономики после кризиса на фоне пандемии, ростом розничной торговли и усилением инфляции, считает аналитик банка «Хоум Кредит» Станислав Дужинский.

Из-за выдачи кредитов без оценки платежеспособности и финансовой нагрузки усиливаются риски для участников рынка и потребителей, предупредил руководитель направления департамента розничного бизнеса Новикомбанка Иван Беляев.

Инициатива ЦБ по снижению числа выдач высокорискованых займов повлечет за собой сокращение потребительского кредитования и повышение осознанности заемщиков.