Эксперт предупредил о «коронавирусных» мошенниках

Мошенники на фоне распространения омикрона будут активно использовать тему коронавируса в качестве «наживки» для обмана граждан. Об этом в беседе с радио Sputnik рассказал IT-журналист, обозреватель портала Computer Reseller News Александр Маляревский.
«Сейчас новостная повестка опять включает в себя COVID-19, поэтому мошенники обязательно будут активно это использовать, активно давить на ковидные выплаты, на ковидные льготы и так далее», – предупреждает он.
По мнению эксперта, «коронавирусные» мошенники начнут делать фишинговые рассылки.
«Человек получает письмо, которое может выглядеть, например, как сообщение от государственной структуры или от медицинского центра, как рассылка благотворительной организации и даже как присланное кем-то из знакомых. В письме есть тема, связанная с коронавирусом, которая привлекает внимание человека, а в теле письма начинаются варианты: перейти по ссылке, заполнить форму, дать реквизиты. На самом деле любой вариант может представлять опасность», – уточнил Маляревский.
Он рекомендует быть начеку, обращать внимание на любые несостыковки в словах мошенников и выполнять перекрестные проверки. Если злоумышленники ссылаются на номер постановления, необходимо выполнить проверку номера в интернете. Также Маляревский предостерегает граждан от предоставления кому-либо платежных данных. Эксперт напомнил, что, зная номер карты или код с обратной стороны карты, мошенники могут «сделать достаточно много».
Ранее сообщалось, что Центробанк предложил ввести обязательную денежную сумму, которую банки должны возвращать клиентам, ставшим жертвами мошенников. По данным РБК, изменения планируется внести в 161-ФЗ «О национальной платежной системе». Предполагается, что пострадавшие от мошенников должны будут осведомить банк о случившемся не позднее следующего дня после получения уведомления от банка о проведенной операции. Точная методология расчета суммы не была раскрыта.