Эксперт предупредил о «коронавирусных» мошенниках

«Человек получает письмо, которое может выглядеть, например, как сообщение от государственной структуры или от медицинского центра, как рассылка благотворительной организации и даже как присланное кем-то из знакомых. В письме есть тема, связанная с коронавирусом, которая привлекает внимание человека, а в теле письма начинаются варианты: перейти по ссылке, заполнить форму, дать реквизиты. На самом деле любой вариант может представлять опасность», – уточнил Маляревский.