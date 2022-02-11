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1 час назад

Россиянам напомнили о дополнительном выходном в феврале

Лера Букина

В феврале 2022 года долгих выходных дней не намечается. Единственным нерабочим праздничным днем будет День защитника Отечества, отмечаемый 23 февраля. В этом году он выпадает на среду, напомнил в беседе с «Российской газетой» адвокат Игорь Ветров.

Россиянам напомнили о дополнительном выходном в феврале
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Однако 22 февраля 2022 года объявлен сокращенным рабочим днем. Во вторник, 22 февраля, работодатели должны отпустить сотрудников по домам на 1 час раньше обычного. Если это требование не будет соблюдено в отношении сотрудников, не подписывавших договор о ненормированном или сменном графике работы, это будет считаться нарушением», – подчеркнул Ветров.

Видео дня

Юрист рекомендует работодателям заранее издать приказ о графике работы в предпраздничный день 22 февраля и в праздничный день 23 февраля. Это обезопасит от возможных претензий как со стороны сотрудников, так и со стороны контролирующих органов, подчеркнул он. По словам Ветрова, в приказе необходимо описать график работы по Трудовому кодексу РФ.

«Если работодатель не хочет вас отпускать пораньше или призывает выйти на работу в праздничный день 23 февраля, помните, что работа в праздничные дни возможна только с вашего согласия, за исключением ряда особенных случаев, и ваш выход на работу в праздничный день или в сверхурочные часы в сокращенный рабочий день должен быть соответствующим образом оформлен, с более высокой оплатой труда за работу в эти дни», – подчеркнул собеседник.

В марте, как напомнил юрист, в честь Международного женского дня россияне будут отдыхать с 6 по 8 марта. Суббота – 5 марта – будет рабочей, но предусмотрено сокращение рабочего времени на час.

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Майские праздники фактически начнутся в субботу – это 30 апреля. Дни отдыха – с 1 по 3 мая. Работать россияне будут с 4 по 6 мая. В честь Дня Победы у россиян будет четыре выходных дня – с 7 по 10 мая.

День России будут отмечать с 11 по 13 июня.

В ноябре в честь Дня народного единства россиян ждут три выходных дня – с 4 по 6 ноября. 3 ноября – сокращенный день.

Ранее управляющий партнер юридической компании «Позиция права» Егор Редин сообщил агентству «Прайм», что долгий отпуск положен работникам, которые трудятся во вредных или опасных условиях. В зависимости от уровня вредности и стажа работы такие сотрудники могут получить от семи дополнительных дней отпуска. Также на продление отпуска могут рассчитывать работники территорий Крайнего Севера и в приравненных к ним районах — им полагается дополнительно 24 и 16 дней к ежегодному отдыху. Также дополнительные дни отпуска могут получить сотрудники предприятий с особым характером труда.

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