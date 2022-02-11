Кому из пенсионеров выплатят по 17 тысяч рублей

Некоторые подмосковные пенсионеры получат прибавку к пенсии
Одинокие пенсионеры Московской области, которые прожили в регионе не менее 10 лет, получат прибавку к пенсии, пишет РИАМО.
Соответствующий законопроект единогласно одобрила Мособлдума.
«Проектом вносится изменение в части установления ежемесячной выплаты для неработающих одиноко проживающих пенсионеров, которые достигли возраста 65 лет и имеют место жительства в Московской области не менее 10 лет, до 17 тыс. рублей в месяц», - сказала министр социального развития региона Людмила Болатаева на заседании Мособлдумы.
По ее словам в настоящий момент минимальный размер пенсии в Подмосковье составляет чуть более 12,5 тыс. рублей.
Выплаты будут производится с января 2022 года. Заявлять о своем желании получить выплату не нужно, перерасчет будет сделан автоматически. Первая выплата подмосковным пенсионерам придет 25 февраля сразу за два месяца.