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1 час назад

Кому из пенсионеров выплатят по 17 тысяч рублей

Елена Прошина

Некоторые подмосковные пенсионеры получат прибавку к пенсии

Кому из пенсионеров выплатят по 17 тысяч рублей
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Одинокие пенсионеры Московской области, которые прожили в регионе не менее 10 лет, получат прибавку к пенсии, пишет РИАМО.

Соответствующий законопроект единогласно одобрила Мособлдума.

«Проектом вносится изменение в части установления ежемесячной выплаты для неработающих одиноко проживающих пенсионеров, которые достигли возраста 65 лет и имеют место жительства в Московской области не менее 10 лет, до 17 тыс. рублей в месяц», - сказала министр социального развития региона Людмила Болатаева на заседании Мособлдумы.

По ее словам в настоящий момент минимальный размер пенсии в Подмосковье составляет чуть более 12,5 тыс. рублей.

Выплаты будут производится с января 2022 года. Заявлять о своем желании получить выплату не нужно, перерасчет будет сделан автоматически. Первая выплата подмосковным пенсионерам придет 25 февраля сразу за два месяца.

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