Кому из пенсионеров выплатят по 17 тысяч рублей

«Проектом вносится изменение в части установления ежемесячной выплаты для неработающих одиноко проживающих пенсионеров, которые достигли возраста 65 лет и имеют место жительства в Московской области не менее 10 лет, до 17 тыс. рублей в месяц», - сказала министр социального развития региона Людмила Болатаева на заседании Мособлдумы.