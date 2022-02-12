Как узнать свои долги

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1 час назад

Генпрокуратура проверяет соблюдения прав россиян, ошибочно признанных должниками

Парламентская газетаиещё 2

Около шести тысяч граждан в 2021 году стали жертвами совпадений персональных данных. В результате требование о выплате получали не сами должники, а их полные тёзки.

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Фото: © Игорь Самохвалов/ПГ © Игорь Самохвалов/ПГ

В последнее время такие жалобы от граждан участились, заявили в Генпрокуратуре. В итоге ведомство начало масштабные проверки соблюдения прав граждан, которых судебные приставы ошибочно идентифицировали как должников, сообщается на сайте Генпрокуратуры.

Ранее, в марте 2021 года, на совещании, посвященном запуску суперсервиса «Цифровое исполнительное производство», на проблему уже обращали внимание в Совете Федерации.

В итоге Минюст разработал поправки в действующее законодательство. Согласно ним, чтобы исключить риски ошибочной идентификации граждан на электронных ресурсах, предлагалось по аналогии с бумажным документооборотом указывать не только даты, но и места рождения истца и ответчика, а также один из идентификаторов (СНИЛС, ИНН, серию и номер паспорта или водительского удостоверения).

Идентификация граждан значительно упроститься с введением электронных паспортов, сказал «Парламентской газете» заместитель председателя Комитета Госдумы по экономической политике Станислав Наумов. Напомним, их планируют начать внедрять с 2023 года.

«Нужно признать, что бумажный паспорт устарел в принципе. Вот эти 18 страниц — они для кого? Это какой-то режим колхозника: выехал из деревни, вернулся в деревню — такие отметки в нём должны проставляться?», — заявил депутат.

При этом он отметил, что любой электронный идентификатор должен быть защищен от утечки персональных данных, а также удобен для использования самыми разными категориями граждан.

По итогам прокурорской проверки также «будут проработаны дополнительные механизмы в целях своевременной защиты прав граждан», сообщила Генпрокуратура.

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