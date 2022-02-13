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36 минут назад

Может сильно подорожать: какую валюту стоит срочно закупить россиянам

Deita.ruиещё 1

Доцент Института мировой экономики и бизнеса РУДН Владимир Григорьев назвал валюту, которая имеет наибольший потенциал роста.

Может сильно подорожать: какую валюту стоит срочно закупить россиянам
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его мнению, самые сильные позиции сохраняют американский доллар и швейцарский франк, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на «Прайм».

Как считает эксперт, если ранее озвученное намерение ФРС США перейти к повышению ключевой ставки в марте этого года, будет исполнено, начнётся стремительный рост курса доллара.

Специалист ожидает сохранение стабильности швейцарского франка, ввиду того, что страна играет уникальную роль на мировом финансовом рынке.

При этом, Григорьев считает евро менее привлекательной валютой, в частности, потому, что её используют сразу несколько крупных государств.

Что же касается японской йены и британского фунта, то в этих валютах на текущий момент не нужно ждать особых прорывов, полагает эксперт.

Ранее известный российский экономист Михаил Делягин посоветовал россиянам перевести часть своих сбережений в швейцарский франк на ближайшие месяцы.

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