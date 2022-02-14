Цены на ритуальные услуги зафиксируют

В России зафиксируют цены на основные ритуальные услуги по регионам. 10 февраля законопроект о похоронном деле, предполагающий, что такие услуги будут контролироваться государством, был внесен в экспертный совет фракции «Единая Россия, пишут «Известия».

Фото: РИА Новости РИА Новости

Предполагается, что ритуальные агентства станут получать специальные разрешения на работу, затем их будут заносить в реестр с указанием оказываемых ими услуг и цен на них. Также будет создан перечень недобросовестных организаций. Доступ к реестрам будет открыт для всех граждан.

Видео дня

Отмечается, что проект устанавливает предельную стоимость гарантированных услуг по погребению. Речь идет об оформлении документов для погребения, предоставлении гроба и других необходимых предметов (перечень устанавливает орган местного самоуправления), подготовке тела умершего, транспортировании останков умершего, захоронении или кремации с последующим захоронением праха. Кроме того, предельные цены устанавливаются на устройство мест захоронения (подготовка и закапывание могилы, установка надгробий и проч.) и на уход за ними. Определенный перечень гарантированных услуг по погребению будут оказывать населению на бесплатной основе. Ритуальные компании будут после этого получать компенсацию от власти в размере, не превышающем 6964,68 рубля. Сумма будет индексироваться каждый год.

«Регулирование рынка должно привести к стабилизации цен на ритуальные услуги, которые сегодня нередко баснословно завышают недобросовестные организации и зачастую отказываются предоставлять их бесплатно нуждающимся», — подчеркнула зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева.

Председатель комитета ГД по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов считает принятие полноценного закона своевременным.

«Законопроект призван разграничить полномочия в сфере организации похорон. Сейчас без системной работы семьи, в которых умер человек, зачастую сталкиваются просто с вымогательством, а поскольку время на организацию погребения ограничено, вынуждены соглашаться», — подчеркнул заместитель председателя комитета ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов Михаил Терентьев.

Как отметила исполнительный директор Союза похоронных организаций и крематориев Елена Андреева, законопроект должен помочь решить три задачи: предоставить гарантию для граждан качественного выполнения ритуальных услуг, защиту от недобросовестных компаний, а также создать объективные условия для развития похоронного бизнеса в стране.

Она считает важным максимально тщательно проработать вопрос регулирования цен. Стоимость ритуальных принадлежностей может повышаться, и не исключено, что организации будут оказывать гарантированный пакет бесплатных услуг себе в убыток, указала Андреева. После того, как закон примут, в стране внесут изменения в КоАП, предполагающие штрафы для компаний и граждан и лишение права работать за нарушение законодательства в сфере похоронного дела. В частности, оказание ритуальных услуг без разрешения на это повлечет за собой штраф в 50–150 тысяч рублей для граждан, 100–200 тысяч — для должностных лиц и от 500 тысяч до 1 млн рублей — для юрлиц.