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18 минут назад

Желающих получать зарплату в долларах или евро стало больше

Лера Букина

Около половины россиян (47%) хотели бы получать зарплату, привязанную к курсу доллара или евро. Еще порядка трети (31%) не видят в этом необходимости, пишет РБК со ссылкой на данные исследования сервиса по поиску работы SuperJob.

Желающих получать зарплату в долларах или евро стало больше
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Сегодня число желающих закрепить зарплату в американских или европейских денежных единицах максимально с 2015 года: семь лет назад об этом мечтали 32% россиян, а в августе 2020-го — 37%», — говорится в исследовании.

Среди тех, кто хотел бы получать зарплату в долларах или евро, преобладают мужчины - 55%. Доля женщин составляет 41%. Также привязать зарплату к курсу доллара или евро хотели бы россияне в возрасте до 34 лет (56%) и с доходом свыше 80 тысяч рублей (51%).

В исследовании приняли участие 1600 респондентов старше 18 лет.

Ранее стало известно, что, согласно исследованию аналитического центра университета «Синергия», большинство российских мужчин хотят, чтобы их жены зарабатывали 50-80 тысяч рублей. При этом у женщин ожидания выше: более 40% россиянок считают, что в идеале муж должен зарабатывать 80-110 тысяч рублей.

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