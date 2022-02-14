Желающих получать зарплату в долларах или евро стало больше

Около половины россиян (47%) хотели бы получать зарплату, привязанную к курсу доллара или евро. Еще порядка трети (31%) не видят в этом необходимости, пишет РБК со ссылкой на данные исследования сервиса по поиску работы SuperJob.
«Сегодня число желающих закрепить зарплату в американских или европейских денежных единицах максимально с 2015 года: семь лет назад об этом мечтали 32% россиян, а в августе 2020-го — 37%», — говорится в исследовании.
Среди тех, кто хотел бы получать зарплату в долларах или евро, преобладают мужчины - 55%. Доля женщин составляет 41%. Также привязать зарплату к курсу доллара или евро хотели бы россияне в возрасте до 34 лет (56%) и с доходом свыше 80 тысяч рублей (51%).
В исследовании приняли участие 1600 респондентов старше 18 лет.
Ранее стало известно, что, согласно исследованию аналитического центра университета «Синергия», большинство российских мужчин хотят, чтобы их жены зарабатывали 50-80 тысяч рублей. При этом у женщин ожидания выше: более 40% россиянок считают, что в идеале муж должен зарабатывать 80-110 тысяч рублей.