Желающих получать зарплату в долларах или евро стало больше

Около половины россиян (47%) хотели бы получать зарплату, привязанную к курсу доллара или евро. Еще порядка трети (31%) не видят в этом необходимости, пишет РБК со ссылкой на данные исследования сервиса по поиску работы SuperJob.

Фото: РИА Новости РИА Новости

«Сегодня число желающих закрепить зарплату в американских или европейских денежных единицах максимально с 2015 года: семь лет назад об этом мечтали 32% россиян, а в августе 2020-го — 37%», — говорится в исследовании.

Среди тех, кто хотел бы получать зарплату в долларах или евро, преобладают мужчины - 55%. Доля женщин составляет 41%. Также привязать зарплату к курсу доллара или евро хотели бы россияне в возрасте до 34 лет (56%) и с доходом свыше 80 тысяч рублей (51%).

В исследовании приняли участие 1600 респондентов старше 18 лет.