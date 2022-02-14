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1 час назад

Минюст России предложил создать реестр неплательщиков алиментов

Елена Прошина

Министерство юстиции России предложило создать в РФ реестр неплательщиков алиментов. Об инициативе ведомства объявила пресс-служба Совета Федерации, передает «РИА Новости».

Минюст России предложил создать реестр неплательщиков алиментов
Фото: ТАССТАСС

«Проектом закона "О внесении изменений в Федеральный закон об исполнительном производстве" предлагается включать в реестр сведения о должниках по алиментам, привлеченных к административной и уголовной ответственности, а также находящихся в розыске», — отмечается в заявлении.

В черном списке, если документ примут, могут также оказаться алиментщики, которых разыскивают приставы. При этом ФССП хотят наделить правом требовать сведения о финансовых возможностях должника.

На сегодняшний день в России ответственность за неуплату алиментов предусмотрена статьей 5.35.1 КоАП, которая предполагает арест до 15 суток. При повторном нарушении наступает уголовная ответственность по статье 157 УК — до года лишения свободы.

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