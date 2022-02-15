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2 часа назад

Центробанк предложил ввести кредитные каникулы

Елена Прошина

Стало известно об инициативе по поддержке россиян с невысокими доходами, сообщают «Известия» со ссылкой на руководителя службы Банка России по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Михаила Мамута.

Центробанк предложил ввести кредитные каникулы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, регулятор предложил целый комплекс мер, направленный на улучшение жизни нуждающихся россиян.

«Мы подошли к вопросу системно: не просто предложили инициативы, но предварительно на нескольких фокус-группах изучили потребности и пожелания людей. Получился целый комплекс мер», — отметил он.

Одно из основных предложений – кредитные каникулы. Срок и сумма займа не будут иметь значения. Единственным условием должно быть падение доходов гражданина. Длиться каникулы будут от полугода. Мамута отметил, что при наличии нескольких кредитов перерыв можно будет брать по каждому.

Среди еще одной инициативы — начисление процентов на остаток социального счет в привязке к ключевой ставке Центробанка РФ. Это будет гарантировать дополнительный доход, насчитываемый на остаток по счету, в течение года.

Также регулятор предложил отменить комиссию при переводе денег самому себе на счет другого банка и освободить от комиссий на трансакции в сумме до 15 тысяч рублей в месяц владельцев карт «Мир».

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