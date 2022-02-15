Россияне начали скупать смартфоны из-за угрозы новых санкций

Ретейлеры, операторы и онлайн-маркетплейсы зафиксировали резкий рост продаж смартфонов в январе. Россияне скупают гаджеты из-за опасений введения санкций со стороны США, пишут «Известия».

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На Ozon продажи смартфонов за январь по отношению к такому же периоду 2021 года увеличились на 50%, заявил руководитель направления «Телеком» маркетплейса Алексей Зайцев. Продажи гаджетов от российских продавцов на «AliExpress Россия» в натуральном выражении выросли на 60%, сообщил руководитель направления «Смартфоны» маркетплейса Аркадий Маркарьян.

Аналитики МТС отметили, что в целом по России в январе 2022 года число проданных смартфонов выросло на 7,2% в сравнении с таким же периодом прошлого года. В «М.Видео – Эльдорадо» заявили, что темпы увеличения их реализации были ниже — 2–3%.

Спрос на смартфоны вырос в связи с нестабильной геополитической ситуацией, сложившейся в последние месяцы, отметил гендиректор TelecomDaily Денис Кусков. В декабре 2021 года агентство Reuters, ссылаясь на источник в администрации американского президента, сообщило, что США могут запретить импорт в РФ смартфонов, а также поставки в ряде других секторов.

«Покупатели опасаются кризиса, из-за которого смартфоны могут оказаться менее доступными и подорожать. Возможность санкций — один из поводов для таких опасений», — отметил ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

Он и другие собеседники издания считают, что россиян пугают не санкции сами по себе, а перспектива роста цен на электронику, когда за ввезенные по «серым» схемам гаджеты придется значительно переплачивать.