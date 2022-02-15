Россияне начали скупать смартфоны из-за угрозы новых санкций

Ретейлеры, операторы и онлайн-маркетплейсы зафиксировали резкий рост продаж смартфонов в январе. Россияне скупают гаджеты из-за опасений введения санкций со стороны США, пишут «Известия».
На Ozon продажи смартфонов за январь по отношению к такому же периоду 2021 года увеличились на 50%, заявил руководитель направления «Телеком» маркетплейса Алексей Зайцев. Продажи гаджетов от российских продавцов на «AliExpress Россия» в натуральном выражении выросли на 60%, сообщил руководитель направления «Смартфоны» маркетплейса Аркадий Маркарьян.
Аналитики МТС отметили, что в целом по России в январе 2022 года число проданных смартфонов выросло на 7,2% в сравнении с таким же периодом прошлого года. В «М.Видео – Эльдорадо» заявили, что темпы увеличения их реализации были ниже — 2–3%.
Спрос на смартфоны вырос в связи с нестабильной геополитической ситуацией, сложившейся в последние месяцы, отметил гендиректор TelecomDaily Денис Кусков. В декабре 2021 года агентство Reuters, ссылаясь на источник в администрации американского президента, сообщило, что США могут запретить импорт в РФ смартфонов, а также поставки в ряде других секторов.
«Покупатели опасаются кризиса, из-за которого смартфоны могут оказаться менее доступными и подорожать. Возможность санкций — один из поводов для таких опасений», — отметил ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.
Он и другие собеседники издания считают, что россиян пугают не санкции сами по себе, а перспектива роста цен на электронику, когда за ввезенные по «серым» схемам гаджеты придется значительно переплачивать.
Ранее сообщалось, что, по данным исследования AliExpress, россияне стали чаше покупать электронную технику перед 14 февраля. В целом спрос вырос в 5,4 раза. Самые популярные модели – Apple iPhone 12, Realme Narzo 50A и Apple iPhone 13.