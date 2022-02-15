Россияне взяли рекордный объем микрозаймов

В четвертом квартале 2021 года россияне взяли 11,2 млн микрозаймов на рекордные 150,9 млрд рублей. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные крупнейшей на рынке саморегулируемой организации «МиР».

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В годовом выражении число займов, которые граждане получили в октябре—декабре, выросло на 117,9%, что является самым резким приростом с 2019 года. Объем новых ссуд вырос на 85,1% год к году, что стало максимумом за два года.

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Портфель займов, которые были выданы физическим лицам, составил 234,1 млрд рублей (+47,1% за год). Больше всего прирост ощущался в четвертом квартале. Так, долг населения по займам за октябрь—декабрь вырос на 12,3%. Количество активных договоров займа на конец года составило свыше 15,2 млн. За 12 месяцев их количество возросло в 1,5 раза, больше чем на 5 млн.

Согласно данным саморегулируемой организации, в общей сложности за год было взято в МФО 35,7 млн новых займов на 472,5 млрд рублей, что на 70 и 77% соответственно превышает аналогичные показатели 2020 года. Главный источник роста для рынка - онлайн-займы, доля которых в среднем за год достигла 80,4% от суммарного числа выдач. В сравнении с четвертым кварталом 2020 года количество и объем оформляемых онлайн-займов выросли почти в три раза.

Зафиксированные показатели являются результатом высокого спроса со стороны населения, отметил Андрей Пономарев, гендиректор финансовой онлайн-платформы Webbankir.

«Доходы людей не поспевают за инфляцией, а займы являются простым способом сохранить привычное качество жизни. Еще одна причина роста рынка — популярность и удобство онлайн-сервисов кредитования», — подчеркнул он.

Увеличение портфеля МФО и выдач займов обусловлено усилением позиций крупнейших игроков, а также перетоком на рынок банковских клиентов, отметил гендиректор МФК «Займер» Роман Макаров.

По словам председателя совета СРО «МиР» Эльмана Мехтиева, рынок нагнал докризисную динамику, к которой был добавлен ряд других факторов. Он отметил, что в 2021 году МФО намного больше выделили средств на рекламу для привлечения новых клиентов.

«Бюджеты, во всяком случае у крупных игроков, в среднем выросли на 25–30%, тогда как в начале коронакризиса они, напротив, активно замораживались», — указал эксперт.

Многие компании начали трансформировать свои бизнес-модели уже в конце 2021 года, заявил Мехтиев. Он отметил, что кредиторы активно тестировали новые продукты с удлиненными сроками. Это повлекло за собой значительный рост выдач во втором полугодии. Крупные игроки перестали придерживаться краткосрочной модели максимизации прибыли, стремясь построить со своими клиентами долгосрочные отношения, отметил гендиректор группы компаний Eqvanta (бренды «Быстроденьги» и «Турбозайм») Андрей Клейменов.