Россиянам пообещали рост зарплат

В 2022 году реальные зарплаты россиян будут увеличиваться опережающими по отношению к ВВП темпами. В течение года рост составит 3-3,5% и даже более, сообщает «Российская газета» со ссылкой на макроэкономическое исследование Финансового университета при правительстве РФ.

Без учета внешнеполитических стрессов и возможных «черных лебедей» российская экономика имеет благоприятные перспективы для устойчивого, хотя и небыстрого, экономического роста, считает доктор экономических наук, директор Института социально-экономических исследований Финансового университета Алексей Зубец. Он заявил, что, согласно моделированию развития экономики в 2022 году, ВВП страны вырастет примерно на 1,5-2,5%. Если Россия сможет избежать серьезных внешних шоков, то в 2023 году рост экономики страны составит примерно 2%, убежден эксперт. Он также отметил хорошие перспективы сельского хозяйства, рыболовства и рыбоводства на фоне роста цен на сельскохозяйственную продукцию.

По словам эксперта, рост спроса на квалифицированных сотрудников будет главным драйвером рынка труда, вызывающим рост реальных зарплат. Зубец также указал на сохранение повышенного спроса на курьеров и сотрудников, занятых физическим трудом - грузчиков, сотрудников логистических центров, уборщиц и других работников. По его словам, потребность экономики в мотивированном и квалифицированном персонале останется, благодаря чему реальные зарплаты вырастут.

«В оптимистическом варианте реальная зарплата в 2022 году может вырасти даже на 4,5%. Высокие темпы реальных зарплат ожидаются и в 2023 году. По нашим оценкам, они сохранятся на уровне 2022 года», – отметил Зубец.

Другой сценарий предполагает продолжение стагнации реальных доходов населения. По итогам 2022 года прогнозируется рост реальных доходов граждан не более чем на 1-1,5%, отметил эксперт. А в 2023 году рост реальных доходов может уйти в отрицательную плоскость.

Вместе с тем в Финансовом университете ожидают снижения инфляции в России ближайшие месяцы. По итогам 2022 года, как отмечается, она может составить 4,5-5,5%.

«Потребительская инфляция, которую мы увидели в январе и которая составила 8,7% к январю прошлого года, а продовольственная инфляция превысила 11%, по большому счету представляет собой след тех тенденций, которые сложились на рынке в 2021 году. В нынешнем году мы ожидаем стабилизации ценообразования - как в стране, так и по миру в целом. Инфляция начнет приходить в норму уже в первом квартале нынешнего года», – прогнозирует Зубец.

На снижение инфляции будут влиять постепенное охлаждение международных товарных и финансовых рынков, которое начнется после ужесточения кредитно-денежной политики в США, насыщение внутреннего спроса, которое ограничит покупательную активность населения, повышение ставок по депозитам, что перетянет деньги граждан с потребительского рынка в банки, а также удорожание кредитов в российских банках, отметил эксперт.

Сохранение приемлемых цен на российский экспорт в течение 2022 года и отсутствие геополитических рисков могут повлечь за собой укрепление курса рубля по отношению к доллару. В этой связи по итогам года средний курс не должен превысить отметки 70 рублей за доллар, ожидает Зубец. Он не исключил укрепления рубля сверх этой величины.