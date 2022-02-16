Кому полагается компенсация оплаты ОСАГО

Гражданам с инвалидностью от государства полагается частичная компенсация страховой премии по договору обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО). Об этом напомнили в Отделении ПФР по городу Москве и Московской области, передает агентство «Прайм».

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Компенсацию предоставляют по одному полису ОСАГО, в котором указано не больше двух водителей, помимо инвалида или его законного представителя. Стать получателем такой выплаты в размере 50% от страховой премии по договору ОСАГО могут инвалиды или их представители, которые нуждаются в транспорте по медицинским показаниям в соответствии с программой реабилитации или абилитации.

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«У всех инвалидов есть лист реабилитации, так называемая ИПР, в ней в пункте наличие медицинских показателей для приобретения транспортного средства должно быть указано «Да», это решает только Бюро медико-социальной экспертизы», — отметили в ГУ ПФР №3 (с 2022 года этой выплатой в Москве занимается именно это отделение)

При оформлении выплаты на ребенка-инвалида получателем могут стать мать или отец, законные представители ребенка, в том числе опекуны. Компенсация будет предоставлена автоматически в случае предоставления всех необходимых сведений в Федеральный реестр инвалидов и ЕГИССО.

«Если организации, ответственные за предоставление услуг инвалиду, не направили необходимые сведения в Федеральный реестр инвалидов и ЕГИССО, для получения компенсации инвалиду или его представителю надо обратиться в клиентскую службу Пенсионного фонда по месту жительства с заявлением, полисом ОСАГО и справкой органов медико-социальной экспертизы об инвалидности, в которой в том числе указаны медицинские показания для приобретения транспорта», — указали в пресс-службе Отделения ПФР по городу Москва и Московской области.

У россиян есть возможность обратиться за компенсацией в течение всего срока действия полиса ОСАГО, то есть в течение года со дня его оформления. Решение о предоставлении компенсации вынесут в течение 5 рабочих дней. Срок рассмотрения может увеличиться на 5 рабочих дней в том случае, если в распоряжение ПФР поступили не все документы и сведения, которые необходимы для принятия решения о выплате компенсации.

Компенсацию выплатят в течение 5 рабочих дней со дня принятия соответствующего решения. Деньги можно получить через курьера, на счет в банке или через законного представителя. В дальнейшем ПФР собирается полностью автоматизировать назначение компенсации, без заявления и документов. Это может быть реализовано благодаря информационным системам Пенсионного фонда и Российского союза автостраховщиков (РСА). За счет подключения РСА к межведомственному взаимодействию и указания СНИЛСа при заключении договора ОСАГО данные о полисе из информационной системы обязательного автострахования будут автоматически передаваться в Единую информационную систему социального обеспечения (ЕГИССО).