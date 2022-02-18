Госдума РФ приняла новый закон: кому выплатят по 33 000 рублей с 1 марта 2022 года

На днях в рамках одного пленарного заседания депутаты Госдумы РФ провели сразу три чтения и без проволочек приняли новый законопроект по поручению президента Владимира Путина. Рассказываем на BFM-Новосибирск, кому он сулит прибавку в выплатах.

С 1 января текущего года размер пенсий для военных пенсионеров и всех прибавок к ним решено повысить на 8,6 %.

«В результате индексации средняя пенсия по выслуге лет в 2022 году составит 33 тысячи 300 рублей в месяц. Цифры приведены на примере военных пенсионеров Минобороны», – пояснил депутатам замглавы Минфина РФ Леонид Горнин.

Отметим, сначала индексации пенсий военным была запланирована на 1 октября и всего на 4 %. Но Владимир Путин обратил внимание на тот факт, что это гораздо ниже уровня фактической инфляции в 2022 году. Потому президент РФ поручил внести корректировки.

Теперь же документ, который принят Госдумой РФ в трёх чтениях, позволит поднять пенсии 2,6 миллиона россиян выше уровня инфляции. Отмечается, что речь идёт о военных пенсионерах, а также о тех, кто служил в МЧС, Росгвардии, органах внутренних дел и прочих силовых ведомствах.

Известно, что документ имеет обратную силу. То есть индексация будет произведена не с 1 марта, а с 1 января этого года. Хотя надбавки за предыдущие месяцы пенсионеры и получат уже весной.

Ранее BFM-Новосибирск сообщал о рассмотрении Госдумой РФ закона о новом пособии для семей с детьми, а также о возможных единовременных выплатах россиянам весной текущего года.