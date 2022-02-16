Мошенники начали завлекать россиян прибылью от газа

В Play Market появились фейковые приложения, названия которых эксплуатируют слова «Газпром» и «инвестиции» в разных сочетаниях. Мошенники убеждают россиян вложить деньги в газ, при этом вывести деньги из проекта невозможно, пишут «Известия».

Фото: ТАСС ТАСС

Приложения почти одинаковы по наполнению. Так, на первом экране говорится, что «Газпром» позволил торговать газом, в видеоролике заявляется, что в 2019 году в России был принят закон о возможности «микроинвестиций в «Газпром». Затем пользователю предлагают заполнить форму обратной связи, после чего ему перезванивает «консультант». Пользователю предлагают вложиться в один из проектов — «Сила Сибири», «Северный поток» или «Турецкий поток». Кроме того, в приложениях мошенники приводят якобы цитату предправления «Газпрома» Алексея Миллера и показывают фейковую лицензию на осуществление деятельности форекс-дилера.

Видео дня

В «Газпроме» заявили, что никак не связаны с такими платформами. В компании отметили, что принимают меры по противодействию мошенничеству. В «Газпромбанк Инвестиции» заявили, что за 2021 год было заблокировано свыше 30 мошеннических сайтов, большинство из которых предлагали «инвестирование» в «газовые» проекты.

Фишинговые сайты «Газпром Инвестиций» стали создавать около трех лет назад, за время мошенникам удалось создать свыше 10 тысяч фейковых ресурсов, рассказал замгендиректора Infosecurity a Softline Company Игорь Сергиенко. Мобильные приложения по той же тематике начали появляться лишь в январе 2022 года.

«Схема проста: после того как человек оставляет заявку, ему присылают ссылку на фейковую биржу. Для того чтобы начать торговать, необходимо внести первоначальную сумму, к примеру $150. После получения денег от нескольких десятков жертв биржа переезжает на новый адрес. Оценить количество пострадавших невозможно в принципе. Но с учетом того, что схема предельно активна, она приносит стабильную прибыль. Ссылки распространяются преимущественно через рекламу и спам», — пояснил Сергиенко.

В России стало больше рекламы разного рода псевдоинвестиционных схем в связи с ростом интереса граждан к финансовому рынку, отметили в ЦБ.

«Банк России для решения этой проблемы обращается к компаниям — владельцам IT-платформ для удаления подобных приложений из их собственных магазинов», — заявили в регуляторе.

Инвестировать напрямую в российский газ через законные каналы нельзя, заявил начальник управления персонального брокерского обслуживания «БКС Мир инвестиций» Сергей Кучин. Граждане могут купить, например, облигации или акции «Газпрома» или НОВАТЭКа через легальных брокеров, отметил он.

Россияне доверяют таким приложениям из-за того, что они размещаются на официальном ресурсе Google, однако при публикации утилиты в магазине приложений ее почти не проверяют, подчеркнул руководитель аналитического центра компании Zecurion Владимир Ульянов. Если бы каждое приложение тщательно проверяли, то скорость их появления была бы значительно ниже, указал эксперт.