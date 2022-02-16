Россиян предупредили о слесарях-вымогателях

В России выявлен новый вид мошенничества с бригадами псевдомастеров, которые приезжают по вызову на ремонт дверного замка и портят двери, после чего требуют с граждан неадекватные суммы. Несколько похожих инцидентов произошли на западе Москвы, пишут «Известия».
Жалобы появились на специализированных интернет-форумах слесарей.
«Люди обращаются, чтобы мы переделали работу за некими мастерами, которые «помогли» людям попасть в квартиру. У человека ломается замок, он ищет в Сети специалиста, звонит в организацию – приезжают 3–4 крепких парня и варварским способом разносят замок. Дверь, а иногда и короб — под замену, но не это самое печальное. После оказания услуги с заказчика требуют сумму в десять и более раз выше рыночной цены», – приводит издание слова одного из специалистов.
Если клиент отказывается платить, вымогатели начинают угрожать.
«Говорят людям: «мы к тебе вернемся», «чаще оглядывайся», «мы знаем, где ты живешь», «зальем тебе замок клеем». С одной женщины потребовали 30 тысяч, у нее не было столько, тогда мастера предложили написать долговую расписку. В итоге москвичка отдала всё, что было, около 20 тыс. рублей. Говорит: "Как им откажешь?"», – рассказал собеседник издания.
Псевдоремонтники утверждают, что близки к этническому криминалитету. Также они упоминают об оружии. Чаще всего их жертвами становятся женщины старшего и пожилого возраста.
Подобные схемы подпадают под ст. 163 УК РФ («Вымогательство»).
Следует оформить все договором на бумаге, советует зампредседателя московской коллегии адвокатов «Клишин и партнеры» Андрей Шугаев.
«Такими видами договоров, согласно ГК РФ, могут выступать договор подряда, договор трудового поручения, агентский договор и масса других, где необходимо зафиксировать объем выполняемых исполнителем работ, сроки выполнения работ, цену вопроса, ответственность сторон за частичное или полное неисполнение условий такого договора», – указал он.
В случае угроз адвокат советует немедленно обращаться с заявлением в правоохранительные органы и требовать возбуждения уголовного дела и проведения предварительного расследования. Однако, по словам столичного участкового, на деле такое заявление редко заканчивается возбуждением уголовного дела, так как подобные конфликты выглядят как гражданско-правовой спор между клиентом и исполнителем заказа.
В конце января сообщалось, что мошенники придумали новую схему обмана пенсионеров. Они убеждают пожилых граждан оформить «подписку» на диагностику и ремонт окон, батарей, бытовой техники по заоблачным ценам. Стоимость «услуг» может составить более 100 тысяч рублей.