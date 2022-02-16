Россиян предупредили о слесарях-вымогателях

«Люди обращаются, чтобы мы переделали работу за некими мастерами, которые «помогли» людям попасть в квартиру. У человека ломается замок, он ищет в Сети специалиста, звонит в организацию – приезжают 3–4 крепких парня и варварским способом разносят замок. Дверь, а иногда и короб — под замену, но не это самое печальное. После оказания услуги с заказчика требуют сумму в десять и более раз выше рыночной цены», – приводит издание слова одного из специалистов.