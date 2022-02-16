ЦБ предупредил о появлении нового вида мошенничества

В 2021 году количество нелегальных компаний выросло на 73% по сравнению с 2020 годом. Число мошенников растет из-за повышенного интереса населения к инвестициям, в ближайшее время злоумышленники появятся и в метавселенных. Об этом заявил директор департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ Валерий Лях. Его слова приводит «РБК».
«С ростом использования метавселенных мошенники будут идти туда, чтобы обмануть людей. Поэтому Банк России будет искать нелегальных субъектов и там», — сказал Лях.
К данному выводу его привел тот факт, что в 2021 году большинство мошенников работали в интернете. По данным ЦБ, из 871 выявленной финансовой пирамиды 80% пришлось на онлайн-проекты. Та же тенденция наблюдалась в сегменте нелегальных участников рынка ценных бумаг: почти все из 860 выявленных субъектов действовали в интернете.
ЦБ также отметили, что чаще всего мошенники привлекали клиентов через социальные сети и мессенджеры. Кроме того 52,8% финансовых пирамид привлекали средства в криптовалюте или рекламировали вложения в данные активы.
Главной причиной роста злоумышленников Лях назвал растущий интерес населения к инвестициям, который только удвоился на фоне новостей о высоких заработках в сегменте криптовалют. Также на бум нелегальных участников финансового рынка повлияла публикация ЦБ списка таких организаций, что заставило мошенников оперативно создавать сайты-зеркала.