ЦБ предупредил о появлении нового вида мошенничества

В 2021 году количество нелегальных компаний выросло на 73% по сравнению с 2020 годом. Число мошенников растет из-за повышенного интереса населения к инвестициям, в ближайшее время злоумышленники появятся и в метавселенных. Об этом заявил директор департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ Валерий Лях. Его слова приводит «РБК».

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«С ростом использования метавселенных мошенники будут идти туда, чтобы обмануть людей. Поэтому Банк России будет искать нелегальных субъектов и там», — сказал Лях.

К данному выводу его привел тот факт, что в 2021 году большинство мошенников работали в интернете. По данным ЦБ, из 871 выявленной финансовой пирамиды 80% пришлось на онлайн-проекты. Та же тенденция наблюдалась в сегменте нелегальных участников рынка ценных бумаг: почти все из 860 выявленных субъектов действовали в интернете.

ЦБ также отметили, что чаще всего мошенники привлекали клиентов через социальные сети и мессенджеры. Кроме того 52,8% финансовых пирамид привлекали средства в криптовалюте или рекламировали вложения в данные активы.