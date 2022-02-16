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19 минут назад

Пенсионеров могут лишить всех выплат после проверки ПФР

Елена Прошина

Части пенсионеров могут снизить или вовсе отменить пенсию после проверки ПФР, пишет Life.ru.

Пенсионеров могут лишить всех выплат после проверки ПФР
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Пенсионный фонд стал чаще проводить проверку документов пенсионеров, чтобы избежать переплат, после того как Счётная палата уличила чиновников ведомствам в не всегда корректном расчёте пенсии.

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Так, при переезде пенсионера из районов Крайнего Севера или приравненных к нему территорий в другой регион, ПФР обязано проверить его личное дело.

На Крайнем Севере пенсионеры получают надбавку к пенсии. Выйдя на заслуженный отдых многие из них мечтают переехать в тёплые края. Однако если пенсионер не отработал полных 15 лет в районах Крайнего Севера, после переезда он теряет право на повышенную фиксированную надбавку. В настоящее время ее размер составляет 3200 рублей.

Кроме этого, пенсионер после переезда теряет так называемый «северный» коэффициент - ещё от двух до пяти тысяч рублей в зависимости от региона переезда.

Пенсия также может быть снижена тем, кто переехал на постоянное место жительства в другую страну. В частности, если пенсионер получает пенсию ниже регионального прожиточного минимума, ему полагается социальная доплата. При переезде на место постоянного проживания в другую страну пенсионер этой доплаты лишается. Аналогичное правило действует для доплат за сельский стаж и других.

«Уже состоялось немалое количество судов, когда возмущённые пенсионеры пытались доказать, что при переезде пенсия должна оставаться неизменной. Однако суды категоричны: по новому месту жительства ПФР обязан пересчитать сумму, и уже без учёта "северных" льгот», - говорит партнёр коллегии "Николаев, Рубин и партнёры" Артём Николаев.

По его словам, единственный способ сохранить прежние выплаты — не регистрироваться по новому месту пребывания.

Однако ПФР может потребовать от пенсионера подтвердить места своего жительства. Заявление придётся написать, в противном случае льготы срежут.

В ПФР также ежегодно проверяют, не работает ли пенсионер, так как в случае трудоустройства он теряет право на индексацию пенсии. Делается это на основе анализа данных лицевого счёта пенсионера, где отражаются страховые взносы с зарплаты, которые перечисляет работодатель.

Сотрудники ПФР проверят и тех, кто получает различные компенсационные и социальные выплаты, в том числе по уходу за нетрудоспособным.

«Сейчас работающий пенсионер теряет ежемесячно более тысячи рублей, не получая индексацию. Многие решают вопрос просто — работа без официального оформления. Небольшие компании с удовольствием на это соглашаются, ведь им меньше налогов платить», - поясняет юрист Марина Щербакова.

Некоторые пенсионеры в конце ноября увольняются, чтобы получить в январе индексацию (между увольнением и датой индексации должно пройти не менее одного полного месяца). В феврале они снова устраиваются на работу, таким образом, индексация сохраняется.

В ПФР также могут проверить, жив ли пенсионер. Дело в том, что пенсии по старости назначаются пожизненно. О том, что пенсионер умер, ПФР узнаёт по данным загсов. Однако в ведомстве регулярно проверяют, кто и как получает пенсию. Например, если от имени пенсионера кто-то получает деньги по доверенности сроком более года, ПФР может потребовать подтвердить, что пенсионер жив.

«Пожалуй, это самая унизительная проверка. Один раз в год пенсионер должен получить пенсию лично либо подать заявление в ПФР о месте своего проживания, иначе выплата пенсии для него приостанавливается», - говорит Николаев.

Проверку также проводят в отношении тех пенсионеров, кто переехал за рубеж.

Им ежегодно продлевают выплату пенсии лишь после того, как они подтвердят, что живы личной явкой в консульство РФ.

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