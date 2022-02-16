Пенсионеров могут лишить всех выплат после проверки ПФР

Части пенсионеров могут снизить или вовсе отменить пенсию после проверки ПФР, пишет Life.ru.

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Пенсионный фонд стал чаще проводить проверку документов пенсионеров, чтобы избежать переплат, после того как Счётная палата уличила чиновников ведомствам в не всегда корректном расчёте пенсии.

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Так, при переезде пенсионера из районов Крайнего Севера или приравненных к нему территорий в другой регион, ПФР обязано проверить его личное дело.

На Крайнем Севере пенсионеры получают надбавку к пенсии. Выйдя на заслуженный отдых многие из них мечтают переехать в тёплые края. Однако если пенсионер не отработал полных 15 лет в районах Крайнего Севера, после переезда он теряет право на повышенную фиксированную надбавку. В настоящее время ее размер составляет 3200 рублей.

Кроме этого, пенсионер после переезда теряет так называемый «северный» коэффициент - ещё от двух до пяти тысяч рублей в зависимости от региона переезда.

Пенсия также может быть снижена тем, кто переехал на постоянное место жительства в другую страну. В частности, если пенсионер получает пенсию ниже регионального прожиточного минимума, ему полагается социальная доплата. При переезде на место постоянного проживания в другую страну пенсионер этой доплаты лишается. Аналогичное правило действует для доплат за сельский стаж и других.

«Уже состоялось немалое количество судов, когда возмущённые пенсионеры пытались доказать, что при переезде пенсия должна оставаться неизменной. Однако суды категоричны: по новому месту жительства ПФР обязан пересчитать сумму, и уже без учёта "северных" льгот», - говорит партнёр коллегии "Николаев, Рубин и партнёры" Артём Николаев.

По его словам, единственный способ сохранить прежние выплаты — не регистрироваться по новому месту пребывания.

Однако ПФР может потребовать от пенсионера подтвердить места своего жительства. Заявление придётся написать, в противном случае льготы срежут.

В ПФР также ежегодно проверяют, не работает ли пенсионер, так как в случае трудоустройства он теряет право на индексацию пенсии. Делается это на основе анализа данных лицевого счёта пенсионера, где отражаются страховые взносы с зарплаты, которые перечисляет работодатель.

Сотрудники ПФР проверят и тех, кто получает различные компенсационные и социальные выплаты, в том числе по уходу за нетрудоспособным.

«Сейчас работающий пенсионер теряет ежемесячно более тысячи рублей, не получая индексацию. Многие решают вопрос просто — работа без официального оформления. Небольшие компании с удовольствием на это соглашаются, ведь им меньше налогов платить», - поясняет юрист Марина Щербакова.

Некоторые пенсионеры в конце ноября увольняются, чтобы получить в январе индексацию (между увольнением и датой индексации должно пройти не менее одного полного месяца). В феврале они снова устраиваются на работу, таким образом, индексация сохраняется.

В ПФР также могут проверить, жив ли пенсионер. Дело в том, что пенсии по старости назначаются пожизненно. О том, что пенсионер умер, ПФР узнаёт по данным загсов. Однако в ведомстве регулярно проверяют, кто и как получает пенсию. Например, если от имени пенсионера кто-то получает деньги по доверенности сроком более года, ПФР может потребовать подтвердить, что пенсионер жив.

«Пожалуй, это самая унизительная проверка. Один раз в год пенсионер должен получить пенсию лично либо подать заявление в ПФР о месте своего проживания, иначе выплата пенсии для него приостанавливается», - говорит Николаев.

Проверку также проводят в отношении тех пенсионеров, кто переехал за рубеж.