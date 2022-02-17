Россиян предупредили о подорожании четырех категорий продуктов

Первый замминистра сельского хозяйства Оксана Лут заявила, что Минсельхоз выделил четыре товарные позиции, которые могут подорожать в этом году, сообщает ТАСС.

На парламентских слушаниях о госрегулировании ценообразования для АПК Лут предупредила россиян о рисках подорожания четырех категорий продуктов в 2022 году. Среди них молоко и молочная продукция, хлеб, овощи и сахар.

«Какие риски мы видим в текущем году по росту цен? Четыре товарных позиции можно выделить», — подчеркнула Лут.

В 2021 году стоимость хлеба росла незначительно, поскольку Минсельхоз предоставлял субсидию на один килограмм товара, чтобы продавать его в рознице по фиксированной цене. Подорожание овощей продлится до нового сезона, то есть до уборки урожая, полагает первый замминистра сельского хозяйства.

«В прошлом году у нас была регулируемая цена (на сахар — прим. «Ленты.ру») — 36 рублей за килограмм у производителей, 46 — в рознице, поэтому сейчас фактически у нас год к году будет большой рост, он уже виден, порядка 30 процентов составляет рост у производителей», — подчеркнула Лут.

По данным Минсельхоза, сейчас стоимость сахара у производителей составляет 47 рублей за килограмм.