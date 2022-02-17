В России обновят закон о рынке труда

Министерство труда и социальной защиты России представит концепцию новой редакции закона «О занятости населения», сообщает РБК.

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Согласно документу, предлагает бороться с нелегальным трудоустройством среди россиян, изменить правила выплат пособий по безработице, а также установить нормы труда для самозанятых.

Ведомство представило концепцию нового проекта закона на заседании рабочей группы при комитете Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов. По данным министерства, после того, как закон обновят, он будет соответствовать современным условиям рынка труда. Ожидается, что документ будет внесен в Госдуму осенью 2022 года.

Отмечается, что проект закона представляет собой не финальную структуру самого закона, а перечень проблемных вопросов, к которым Минтруд отнес теневую занятость, безработицу и пособия для тех, кто не имеет работы. Кроме того, министерство предложило определить правовой статус самозанятых россиян, а также установить правила использования заемного труда.