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44 минуты назад

В России обновят закон о рынке труда

Елена Прошина

Министерство труда и социальной защиты России представит концепцию новой редакции закона «О занятости населения», сообщает РБК.

В России обновят закон о рынке труда
Фото: РамблерРамблер

Согласно документу, предлагает бороться с нелегальным трудоустройством среди россиян, изменить правила выплат пособий по безработице, а также установить нормы труда для самозанятых.

Ведомство представило концепцию нового проекта закона на заседании рабочей группы при комитете Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов. По данным министерства, после того, как закон обновят, он будет соответствовать современным условиям рынка труда. Ожидается, что документ будет внесен в Госдуму осенью 2022 года.

Отмечается, что проект закона представляет собой не финальную структуру самого закона, а перечень проблемных вопросов, к которым Минтруд отнес теневую занятость, безработицу и пособия для тех, кто не имеет работы. Кроме того, министерство предложило определить правовой статус самозанятых россиян, а также установить правила использования заемного труда.

Как считает директор института занятости и профессий НИУ ВШЭ, член рабочей группы Федор Прокопов, некоторые пункты в законопроекте могут развернуться на 90 градусов. По его словам, наибольший интерес вызовет обсуждение статуса самозанятых.

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