Ставки по микрозаймам предложили радикально изменить

Предельную ставку по потребительским кредитам и займам в России могут снизить радикальнее, чем планировалось изначально. В Госдуме обсуждают уменьшение порогового значения с нынешнего 1% до 0,5% в день вместо предложенных ранее 0,8%. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники.

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Поправки, направленные на ужесточение условий выдач ссуд, внесли в Госдуму в ноябре 2021 года. Изменения в закон «О потребительском кредите (займе)» (353-ФЗ) напрямую затронут бизнес микрофинансовых организаций (МФО), выдающих самые дорогие займы «до зарплаты».

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Предлагалось снизить предельную ставку по потребительским ссудам с 1 до 0,8% в день, что в пересчете на год означает сокращение стоимости займов с 365 до 292% годовых.

Законопроект раскритиковали депутаты, заявил на конференции «Финансовый рынок-2022» на этой неделе глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

«Я скажу, что по нему пока больше критических высказываний в Госдуме. Там считают, что 292% [годовых] — это очень много, и депутаты нас критикуют, что мы слишком мягко снижаем те ограничения, которые сегодня есть для деятельности этого бизнеса», — рассказал он.

В беседе с РБК Аксаков не сообщил, какая предлагается новая предельная ставка предлагается.

«Предложений много: есть вообще оставить как есть, что не надо вторгаться в рыночные процессы, есть другие — что надо еще закрутить», — сказал депутат.

По мнению председателя совета СРО «МиР» Эльмана Мехтиева, резкое уменьшение предельной ставки по займам будет играть на руку черному рынку. Он считает, что многие, кому банки не готовы предоставлять кредиты, не смогут получить в долг и у МФО.

Согласно данным крупнейшей на микрофинансовом рынке СРО «МиР», на конец 2021 года долг россиян по займам составлял 234,1 млрд рублей. За 12 месяцев физлица взяли в МФО 35,7 млн новых ссуд на 472,5 млрд рублей. Как отмечали авторы поправок, в России в среднем за год заключается около 35 млн кредитных договоров по ставке в диапазоне 0,8–1% в день, или 75% всех договоров о микрозаймах. Согласно данным ЦБ, в третьем квартале 2021 года 44% МФО выдавали займы, где полная стоимость составляла более 292% годовых. У 37,6% компаний на такие ссуды приходилась половина выдач, а у трети — свыше 90% выдач.