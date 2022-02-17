Молодежи предложили выделить по 10 тысяч на пенсию

К пенсионной реформе хотят привлечь молодых людей, которые из-за моратория не смогли сформировать накопления. Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) предложил выделить им по 10 тысяч рублей в качестве стартового капитала в добровольной пенсионной системе, пишут «Известия».

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Также для всех застрахованных лиц РСПП предлагает ввести государственное софинансирование добровольных взносов по аналогии с тем, что существует для пенсионных накоплений. В РСПП пояснили, что сейчас обсуждается программа софинансирования, которая применяется к пенсионным накоплениям и в которую можно было вступить до 2015 года. Если гражданин сам перечисляет от 2 тысяч до 12 тысяч рублей в год, то государство удваивает этот размер.

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«Молодые люди не откладывают на будущую пенсию, поэтому перед нами стоит задача стимулировать их. Мотивировать планируется за счет софинансирования и стартового капитала в добровольной системе. И 10 тысяч рублей кажется в этом смысле разумной суммой, которая и отвечает задаче по стимулированию, и не провоцирует огромных трат бюджета. С учетом того, что у молодых людей много времени для формирования добровольной пенсии, эту сумму можно увеличить значительно, делая дополнительные взносы», — заявил председатель комитета РСПП по развитию пенсионных систем и социальному страхованию, президент СРО НАПФ Сергей Беляков.

Проблема с пенсионными накоплениями в рамках обязательного страхования появилась после 2014 года. Именно тогда была заморожена накопительная часть пенсии. Все страховые взносы стали уходить на формирование страховой пенсии.

Гендиректор компании «Эксперт Бизнес-Решения» Павел Митрофанов считает, что без простых и понятных механизмов финансовой поддержки рынок негосударственного пенсионного обеспечения (НПО) перезапустить нельзя. На успех заявленной инициативы будет сильно влиять корректная оценка целевой аудитории и доходов этих людей, считает он. По его мнению, если софинансирование будет даже на уровне более 12 тысяч рублей, то это вряд ли надолго останется мотивацией для молодых людей. С увеличением их доходов эта сумма будет становиться менее ощутимой, отметил эксперт.

«Поскольку такое участие государства будет нечувствительным. Если же поддержка ограничится исключительно первым взносом в 10 тыс. рублей, результата, скорее всего, не будет, поскольку стимулировать регулярное пополнение счета нужно не менее регулярной поддержкой со стороны государства», — указал Павел Митрофанов.

Для молодых людей такая сумма стимулом не будет с учетом того, что большинство не доверяют устойчивости пенсионной системы в целом, отметил заведующий лабораторией развития пенсионной системы НИУ ВШЭ Евгений Якушев.