Какие социальные гарантии пропишут самозанятым

Минтруд готовит новую редакцию закона «О занятости населения». В ведомстве решили дать определение теневой занятости, усилить меры по борьбе с безработицей, дать социальные гарантии самозанятым и защитить заемный труд. Ожидается, что новую редакцию закона внесут на рассмотрение Госдумы в осеннюю сессию 2022 года.

Фото: ТАСС ТАСС

Неконвенциональная (теневая) занятость

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Еще в ноябре 2021 года Минтруде предложил план по снижению так называемой теневой занятости в 2022-2024 годах. Он предполагал проведение мониторинга нелегального трудоустройства и создание реестра работодателей с такими нарушениями, сообщает РБК.

В министерстве считают, что если рост теневой занятости продолжится, то к 2034 году государственный бюджет будет терять до 1,5% ВВП в год. Согласно данным Минтруда, объем серого фонда зарплат в РФ составляет 10 триллионов рублей. А в Росстате предположили, что в 2020 году он составил около 10,4 триллионов рублей.

В новой редакции закона «О занятости населения» понятию теневой занятости дадут определение, обозначат ее последствия и законодательно закрепят полномочия властей в сфере обеления рынка труда и необходимые механизмы.

Борьба с безработицей

В министерстве труда предложили сделать индивидуальный план поиска работы основным во взаимодействии служб занятости с гражданами. Этот план будет составляться при постановке гражданина на учет в качестве безработного, а его мероприятия станут обязательными.

Если человек не будет выполнять предписания, то рискует потерять пособие. Согласно действующему законодательству, план самостоятельного поиска места работы не обязателен, назначение и выплата пособия по безработице от его выполнения не зависит. Также в Минтруде предлагают дать возможность службам занятости на платной основе оказывать услуги сверх установленных законодательством.

Социальные гарантии самозанятым

В настоящее время самозанятость – только налоговый режим, необходимо закрепить правовой статус таких граждан, а затем ввести социальные гарантии для таких граждан, считают в Минтруде.

Таким образом, в новой редакции закона «О занятости населения» будут закреплены нормы по времени работы и отдыха, оплате услуг. Также будут урегулированы вопросы доступа самозанятых к социальным гарантиям — они получат пенсионные права, доступ к различным пособиям, в том числе, по безработице и временной нетрудоспособности.

Кроме того, для обеспечения соблюдения этих норм предполагается создание саморегулируемой организации (СРО). Также в Минтруде предлагают обсудить вопрос о допустимой доле иностранного участия в платформах, которые нанимают самозанятых.

Защита заемного труда

В новой редакции закона будет прописан правовой статус сотрудников, которых работодатель временно направляет к другим физлицам или юрлицам по договору о предоставлении труда. Будут установлены конкретные условия договора о предоставлении персонала, пересмотрены требования к организациям, оказывающим подобные услуги, и определены виды работ, для которых может использоваться заемный труд.

Минтруд представил концепцию нового законопроекта на заседании рабочей группы при комитете Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов. Ранее глава министерства Антон Котляков говорил, что действующему в России закону о занятости больше 30 лет, и его необходимо обновить. По его словам, ведомство реагирует на запросы, которые возникают в обществе, сообщает РИА «Новости». Так, в прошлом году вносились поправки, касающиеся дистанционного формата занятости и условий труда в период пандемии коронавируса.

Риски и подводные камни

Директор института занятости и профессий НИУ ВШЭ, член рабочей группы Федор Прокопов рассказал РБК, что концепция была представлена Минтрудом в формате беглого сбора мнений, ее подробности пока не обсуждались. Основная работа над документом еще предстоит. Многие положения в законопроекте могут измениться. Прокопов считает, что самые большие дискуссии будут вокруг положений, касающихся самозанятых граждан.

«С одной стороны, у работающих на себя должен быть доступ к социальным гарантиям — страховым пенсиям и больничным, но с другой, если мы идем по пути введения страховых взносов для них, то это несет за собой два риска. Первый — уход самозанятых в тень, что сведет на нет эффект от эксперимента. Второй — рост стоимости работ и, как следствие, падение спроса на них», — сказал он.

А руководитель направления «Правовое развитие» ЦСР Александр Башкатов считает, что введение взаимосвязи между индивидуальным планом поиска работы для выплаты пособий по безработице соответствует зарубежным тенденциям. Так, в Англии для получения выплат человек принимает на себя «Обязательство заявителя», в котором указываются действия, которые необходимо выполнить для поиска работы. Если их проигнорировать, размер пособия по безработице уменьшится.

В свою очередь секретарь Федерации независимых профсоюзов России Олег Соколов сказал РБК, что на сейчас в регионах есть специальные комиссии по выявлению нелегального трудоустройства, в которых совместно работают органы власти, Пенсионного фонда и представители социальных партнеров. Но властям не хватает продуманности в решении этого вопроса. Так, налоговый режим самозанятых должен был обелить рынок труда, но на деле сработал не так — часть его пользователей оставила официальное трудоустройство.

Согласно данным Росстата, в России 14,5 миллионов неформально занятых граждан – 20,1% от общей численности работающего населения.