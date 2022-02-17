Россиянам назвали способы списать долги по ЖКХ

Юрист адвокатского бюро Asterisk Степан Хантимиров в беседе с РИА Недвижимость напомнил, что долги за жилищно-коммунальные услуги могут быть списаны при прохождении срока исковой давности по ним, банкротстве и невозможности взыскания, подтвержденной судебными приставами.

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Граждане могут заявить о пропуске исковой давности, если управляющая компания обратилась в суд с требованием о взыскании долга, причем с момента последнего платежа прошло более трех лет. Как пояснил Хантимиров, если оплата не производилась с февраля 2019 года, то при обращении УК в марте 2022 года у неплательщика есть возможность заявить суду об истечении срока исковой давности.

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Он отметил, что в основном дела рассматриваются заочно, в ускоренном порядке, а сам суд не учитывает срок исковой давности, поэтому граждане должны подавать подобное заявление сами. Очень важно, чтобы отсутствовали какие-либо платежи в течение всего срока, а также соглашения об отсрочке или реструктуризации.

«Чтобы списать давний долг, нужно в течение десяти дней после первого заседания подать возражение против исполнения решения. Суд отменит судебный приказ и УК придется обращаться в суд повторно. На новом заседании судья вызовет стороны в очном порядке, где гражданин имеет право заявить об истечении срока исковой давности», – отметил Хантимиров.

Также можно прибегнуть к процедуре банкротства, если у должника параллельно имеются долги в банках и других кредитных организациях более чем на 500 тысяч рублей. В таком случае нужно подать заявление, к которому необходимо приложить список кредиторов с размером их требований, опись имущества, сведения о доходах и сделках с недвижимостью, которые совершались за последние три года.

«Суд проверит платежеспособность, если доходов и имущества действительно недостаточно для погашения всех долгов, он признает неплательщика банкротом. После завершения процедуры банкротства суд освободит гражданина от долгов по оплате ЖКУ», – подчеркнул юрист.

Также исполнительное производство может быть прекращено в связи с отсутствием возможности взыскать долг. Это случается, когда Федеральная служба судебных приставов (ФССП) не может получить деньги со счетов гражданина в банках, либо найти имущество, которое можно продать с торгов. В большинстве случаев исполнительное производство прекращается в срок от одного года до трех лет, подытожил Хантимиров.