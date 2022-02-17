Россиянам назвали способы списать долги по ЖКХ

Юрист адвокатского бюро Asterisk Степан Хантимиров в беседе с РИА Недвижимость напомнил, что долги за жилищно-коммунальные услуги могут быть списаны при прохождении срока исковой давности по ним, банкротстве и невозможности взыскания, подтвержденной судебными приставами.
Граждане могут заявить о пропуске исковой давности, если управляющая компания обратилась в суд с требованием о взыскании долга, причем с момента последнего платежа прошло более трех лет. Как пояснил Хантимиров, если оплата не производилась с февраля 2019 года, то при обращении УК в марте 2022 года у неплательщика есть возможность заявить суду об истечении срока исковой давности.
Он отметил, что в основном дела рассматриваются заочно, в ускоренном порядке, а сам суд не учитывает срок исковой давности, поэтому граждане должны подавать подобное заявление сами. Очень важно, чтобы отсутствовали какие-либо платежи в течение всего срока, а также соглашения об отсрочке или реструктуризации.
«Чтобы списать давний долг, нужно в течение десяти дней после первого заседания подать возражение против исполнения решения. Суд отменит судебный приказ и УК придется обращаться в суд повторно. На новом заседании судья вызовет стороны в очном порядке, где гражданин имеет право заявить об истечении срока исковой давности», – отметил Хантимиров.
Также можно прибегнуть к процедуре банкротства, если у должника параллельно имеются долги в банках и других кредитных организациях более чем на 500 тысяч рублей. В таком случае нужно подать заявление, к которому необходимо приложить список кредиторов с размером их требований, опись имущества, сведения о доходах и сделках с недвижимостью, которые совершались за последние три года.
«Суд проверит платежеспособность, если доходов и имущества действительно недостаточно для погашения всех долгов, он признает неплательщика банкротом. После завершения процедуры банкротства суд освободит гражданина от долгов по оплате ЖКУ», – подчеркнул юрист.
Также исполнительное производство может быть прекращено в связи с отсутствием возможности взыскать долг. Это случается, когда Федеральная служба судебных приставов (ФССП) не может получить деньги со счетов гражданина в банках, либо найти имущество, которое можно продать с торгов. В большинстве случаев исполнительное производство прекращается в срок от одного года до трех лет, подытожил Хантимиров.
Ранее в феврале председатель ЦК партии «Коммунисты России» Максим Сурайкин предложил разработать механизм списания долгов за услуги ЖКХ гражданам, чей месячный доход не превышает 20 тысяч рублей. Депутат считает, что подобная инициатива способна повлиять на коммунальные службы и заставить их снизить тарифы.