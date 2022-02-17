Минтруд разъяснил порядок оплаты работы в ночное время

Работа в ночное время - с 22:00 до 06:00 - должна оплачиваться в повышенном размере с надбавкой не менее чем в 20% от оклада за каждый час работы. Об этом говорится в сообщении Минтруда , размещенном на странице ведомства в Instagram.

«По Трудовому кодексу ночное время - это время с 22:00 до 06:00. Каждый час работы в ночное время оплачивается в повышенном размере - плюс не менее 20 процентов часовой тарифной ставки (оклада, рассчитанного за час работы) за каждый час работы в ночное время», – отмечает Минтруд.

Также отказаться от работы в ночное время могут матери с детьми до 3 лет, работники с инвалидностью или воспитывающие детей с инвалидностью, работники, которые ухаживают за больными членами их семей, матери и отцы (или опекуны), которые в одиночку воспитывают ребенка до 14 лет, а также родители, имеющие ребенка в возрасте до 14 лет в случае, если другой родитель работает вахтовым методом, и родители трех и более детей до 18 лет, пока младшему ребенку не исполнилось 14 лет. Привлечь их к работе в ночное время можно только с их письменного согласия и если такая работа не запрещена им по состоянию здоровья.