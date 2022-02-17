Минтруд разъяснил порядок оплаты работы в ночное время

Работа в ночное время - с 22:00 до 06:00 - должна оплачиваться в повышенном размере с надбавкой не менее чем в 20% от оклада за каждый час работы. Об этом говорится в сообщении Минтруда, размещенном на странице ведомства в Instagram.
«По Трудовому кодексу ночное время - это время с 22:00 до 06:00. Каждый час работы в ночное время оплачивается в повышенном размере - плюс не менее 20 процентов часовой тарифной ставки (оклада, рассчитанного за час работы) за каждый час работы в ночное время», – отмечает Минтруд.
Кроме того, ведомство напоминает, что к работе в ночное время запрещено привлекать беременных и работников, не достигших 18 лет, за исключением лиц, участвующих в создании или исполнении художественных произведений и спортсменов.
Также отказаться от работы в ночное время могут матери с детьми до 3 лет, работники с инвалидностью или воспитывающие детей с инвалидностью, работники, которые ухаживают за больными членами их семей, матери и отцы (или опекуны), которые в одиночку воспитывают ребенка до 14 лет, а также родители, имеющие ребенка в возрасте до 14 лет в случае, если другой родитель работает вахтовым методом, и родители трех и более детей до 18 лет, пока младшему ребенку не исполнилось 14 лет. Привлечь их к работе в ночное время можно только с их письменного согласия и если такая работа не запрещена им по состоянию здоровья.
Ранее РБК сообщал, что Минтруд разработал концепцию новой редакции закона «О занятости населения». В ней предлагается бороться с нелегальным трудоустройством, изменить правила выплат пособий по безработице. В частности, ведомство выступает за то, чтобы индивидуальный план поиска работы был основным элементом взаимодействия служб занятости с гражданами. План будет составляться при постановке на учет в качестве безработного, а его мероприятия станут обязательными.