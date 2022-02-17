Туры в Турцию подорожают

Цены на путевки в Турцию из РФ могут в апреле вырасти в два раза из-за подорожания топлива и окончания акции раннего бронирования. Об этом заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе, передает «Прайм».

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Она напомнила, что акция раннего бронирования была запущена осенью 2021 года и продлится до конца марта 2022 года. Ломидзе сообщила, что стоимость летнего отдыха на 15-30% ниже, чем этот же отдых будет стоить с 1 апреля. По ее словам, размер скидки зависит от объекта размещения, страны, от числа мест в том или ином объекте.

«С апреля особенно тревожит туристов и туроператоров ситуация с Турцией, потому что там серьезно выросла себестоимость продукта из-за роста цен внутри самой страны на топливо, на все комплектующие, от которых зависит стоимость турпродукта. Ожидается, что в апреле стоимость может вырасти в два раза», — отметила Ломидзе.

Если отдых в Турции окажется слишком дорогим, то Египет может перетянуть основной поток туристов. Также будет пользоваться спросом Кипр, куда разрешили чартерные рейсы, отметила глава АТОР.

В настоящее время, по словам Ломидзе, в среднем недельный заграничный отдых на двоих в четырехзвездочной гостинице в рамках акции раннего бронирования обходится в 70-80 тысяч рублей с перелетом.

«Такой же тур в апреле будет стоить от 100 тысяч рублей на двоих. В Турцию может быть даже больше», — предупредила она.