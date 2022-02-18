Налоговый вычет предложили проиндексировать

Группа депутатов от «Справедливой России — За правду» во главе с руководителем фракции Сергеем Мироновым и сенатор Ольга Епифанова внесли на рассмотрение Госдумы законопроект о повышении максимального предоставляемого размера вычетов.

Фото: Игорь Самохвалов/ПГ Игорь Самохвалов/ПГ

По закону россияне могут получить социальный налоговый вычет, в частности, за обучение, за оказанные медицинские услуги, за уплаченные пенсионные взносы по договору с негосударственным пенсионным фондом, за уплаченные дополнительные страховые взносы на накопительную пенсию. Они предоставляются в размере фактически произведенных расходов, но в совокупности не более 120 000 рублей за налоговый период.

При этом стоимость и обучения, и медицинских услуг с каждом годом дорожает, в то время как размер налогового вычета остается неизменным. В связи с этим предлагается проиндексировать максимальный предоставляемый размер вычетов на уровень инфляции за последние 12 лет. Таким образом, согласно документу, он будет увеличен до 288 608 рублей.

В Правительстве в свою очередь отметили, что налоговые вычеты не являются субсидией или иной соцвыплатой отдельным категориям граждан. Увеличение их максимального размера приведет к повышению выпадающих доходов региональных и муниципальных бюджетов. При этом в документах к законопроекту не указана информация об оценке размера выпадающих доходов указанных бюджетов, а также об источниках их компенсации. С учетом этого кабмин проект закона не поддерживает.