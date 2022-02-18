Пенсионер может получить сотни тысяч рублей единовременно

В России пенсионеры имеют право на единовременную выплату накопительной пенсии. За оформлением пенсионных накоплений можно обратиться при достижении 55 лет женщинами и 60 – мужчинами. Об этом в беседе с «Российской газетой» напомнила доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова Фарида Мирзабалаева.

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Данная выплата производится за счет средств пенсионных накоплений.

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«Единовременная выплата средств пенсионных накоплений — это разовая выплата всех пенсионных накоплений застрахованного лица, учтенных на день, в который назначается данная выплата. Единовременная выплата осуществляется за счет средств пенсионных накоплений, сформированных в пользу застрахованного лица», — отметила Мирзабалаева.

Пенсионные накопления положены работающим гражданам 1967 года рождения и моложе, гражданам 1966 года рождения и старше за счет добровольных взносов в рамках программы государственного софинансирования пенсионных накоплений, мужчинам 1953—1966 года рождения и женщинам 1957—1966 года рождения, в пользу которых в период с 2002 по 2004 годы включительно уплачивались страховые взносы на накопительную пенсию.

Например, пенсионерка из Тывы, которой исполнилось 50 лет в 2019 году, обратилась за назначением единовременной выплаты средств пенсионных накоплений. Размер ее страховой пенсии по старости на дату обращения составлял 14 000 рублей. В ее случае доля накопительной пенсии составила меньше 5%, что дало ей право получить единовременную выплату средств пенсионных накоплений. Она получила 200 000 рублей. Если бы доля накопительной пенсии оказалась больше 5%, то ей бы назначили срочную пенсионную выплату или накопительную пенсию, которые выплачиваются ежемесячно.