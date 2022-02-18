Совфед проведет экстренное совещание по индексации пенсий

Совет Федерации на внеплановом заседании, которое запланировано на 22 февраля, рассмотрит закон об индексации пенсий военным пенсионерам. Такой информацией поделилась «Парламентская газета».

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«Совет Федерации проведет во вторник, 22 февраля, пленарное заседание. Сенаторы рассмотрят закон об индексации пенсий военным пенсионерам и приравненным к ним лицам на 8,6%», — говорится на сайте.

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко пояснила, что индексация пенсий «станет своего рода подарком ко Дню защитника Отечества». По ее словам, чем раньше закон будет одобрен, тем быстрее граждане получат выплаты.