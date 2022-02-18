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49 минут назад

Совфед проведет экстренное совещание по индексации пенсий

Ura.Ruиещё 1

Совет Федерации на внеплановом заседании, которое запланировано на 22 февраля, рассмотрит закон об индексации пенсий военным пенсионерам. Такой информацией поделилась «Парламентская газета».

Совфед проведет экстренное совещание по индексации пенсий
Фото: ТАССТАСС

«Совет Федерации проведет во вторник, 22 февраля, пленарное заседание. Сенаторы рассмотрят закон об индексации пенсий военным пенсионерам и приравненным к ним лицам на 8,6%», — говорится на сайте.

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко пояснила, что индексация пенсий «станет своего рода подарком ко Дню защитника Отечества». По ее словам, чем раньше закон будет одобрен, тем быстрее граждане получат выплаты.

Ранее Госдума РФ приняла законопроект об индексации выплат военным пенсионерам на 8,6%. Документ был принят сразу в трех чтениях, уточняет «Царьград». До этого пенсии были проиндексированы только неработающим пенсионерам. По оценке властей, инициатива должна коснуться порядка 2,6 млн человек, пишет RT.

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