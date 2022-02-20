74 тысячи рублей: пенсионерам напомнили о крупной выплате

Выплата является ежемесячной. Ее размер зависит от категории пожилого гражданина. Так, в этом году по 55 тысяч рублей выплатят Героям Социалистического труда, Героям Труда России и полным кавалерам ордена Трудовой Славы. При этом Героям Советского Союза, Героям России и полным кавалерам ордена Славы после индексации выплатят по 74 616 рублей, передает «Solenka.info».