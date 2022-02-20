Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
-7° в 
USD 75.76EUR 86.15
Войти в почту
1 час назад

Кому из пенсионеров стоит ожидать выплаты в 74 тысячи рублей

РИА "ФедералПресс"иещё 1

Российским пенсионерам напомнили о большой денежной выплате. Часть пожилых граждан может претендовать на крупную сумму в 74 тысячи рублей, пишут СМИ.

74 тысячи рублей: пенсионерам напомнили о крупной выплате
Фото: ТАССТАСС

«Это выплата, которая индексируется ежегодно. Претендовать на получение серьезной суммы имеют право 72 категории населения, которым предоставляют федеральные льготы», – отмечают медиа.

Выплата является ежемесячной. Ее размер зависит от категории пожилого гражданина. Так, в этом году по 55 тысяч рублей выплатят Героям Социалистического труда, Героям Труда России и полным кавалерам ордена Трудовой Славы. При этом Героям Советского Союза, Героям России и полным кавалерам ордена Славы после индексации выплатят по 74 616 рублей, передает «Solenka.info».

Ранее «ФедералПресс» сообщал, что части пожилых граждан с 1 марта проиндексируют пенсии. Речь идет о военных пенсионерах и бывших сотрудниках правоохранительных органов.

7
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители