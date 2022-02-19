Россиянам рассказали о положенной выплате за лечение от COVID-19

Переболевшим COVID-19 россиянам положена новая выплата. Это налоговый вычет, позволяющий вернуть часть денег, потраченных на оплату лечения. Об этом рассказал юрист Виктор Андреев, передает радио Sputnik.

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По его словам, вычет можно оформить, если граждане оплачивали лабораторные исследования, диагностику, покупали лекарства по рецепту.

«Налоговый вычет можно получить на оплату медицинских услуг в любой организации, главное — наличие лицензии на осуществление медицинской деятельности», - рассказал Андреев.

Он отметил, что это касается и покупок в аптеках, если приобретались рецептурные препараты.

Также можно вернуть деньги за реабилитацию после COVID-19, если процедуры являются медицинскими услугами. Необходимо получить справку в медицинской организации и документ об оплате услуг, а также заполнить налоговую декларацию.

Для получения вычета за 2021 год, у вас есть три года, чтобы подать заявление.