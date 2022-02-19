Россиянам рассказали о положенной выплате за лечение от COVID-19

Переболевшим COVID-19 россиянам положена новая выплата. Это налоговый вычет, позволяющий вернуть часть денег, потраченных на оплату лечения. Об этом рассказал юрист Виктор Андреев, передает радио Sputnik.
По его словам, вычет можно оформить, если граждане оплачивали лабораторные исследования, диагностику, покупали лекарства по рецепту.
«Налоговый вычет можно получить на оплату медицинских услуг в любой организации, главное — наличие лицензии на осуществление медицинской деятельности», - рассказал Андреев.
Он отметил, что это касается и покупок в аптеках, если приобретались рецептурные препараты.
Также можно вернуть деньги за реабилитацию после COVID-19, если процедуры являются медицинскими услугами. Необходимо получить справку в медицинской организации и документ об оплате услуг, а также заполнить налоговую декларацию.
Для получения вычета за 2021 год, у вас есть три года, чтобы подать заявление.
Ранее в Госдуме внесли законопроект о индексации налогового вычета - повышении максимально предоставляемой суммы.