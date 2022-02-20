Российским вкладчикам приготовили сюрприз

Отечественные банки намереваются поднять процентную ставку по вкладам после повышения ключевой ставки Центробанком. Об этом свидетельствует опрос кредитных организаций, проведённый РИА Новости. Согласно его результатам, повышение в среднем ожидается на 1 процентный пункт. Ранее совет директоров Банка России принял решение повысить ключевую ставку на 100 базисных пунктов, до 9,5% годовых.

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По итогам текущего решения Центробанка по увеличению ключевой ставки в течение одной-двух недель мы собираемся пересмотреть внутреннюю денежную политику и ставки по кредитам и вкладам. Прогнозируем рост ставок в среднем также на один процентный пункт, — отметил руководитель кластера розничного кредитования МТС Банка Иван Барсов.

Отмечается, что ряд банков уже подняли ставки: ВТБ — на 1,5%, до 10% по срочным вкладам, Альфа-Банк — также до 10%, «Уралсиб» — на 0,8–1,6%, АТБ — на 0,3–0,5%. Выросли ставки и в Сбербанке — наибольшая отметка теперь достигает 9,5%.

В ближайшее время также могут быть увеличены ставки по валютным счетам, об этом сообщил старший вице-президент розничного бизнеса банка «Санкт-Петербург» Дмитрий Алексеев. В долларах ставки вырастут до 1,7%, в евро — до 0,9%.

Глава регулятора Эльвира Набиуллина заявила, что Центробанк будет повышать ключевую ставку до тех пор, пока россияне не поймут, что ставки по вкладам компенсируют им инфляцию. Она добавила, что привлекательность вкладов позволит снизить избыточный спрос. По её мнению, вклады — это один из ключевых кaналов, по которым денежно-кредитная политика воздействует на экoномику, а их привлекательность позволяет снизить инфляционное дaвление.